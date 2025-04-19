Почему на Пасху принято красить яйца и печь куличи

Рассказываем о традициях православного праздника

В воскресенье, 20 апреля, православные верующие отметят главный христианский праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В чем суть праздника, как его отмечают и почему его главные атрибуты — это крашеные яйца и куличи, рассказываем в нашем материале.

История и смысл Пасхи

Пасха — это один из древнейших праздников, который верующие отмечали еще до пришествия Христа. У евреев он назывался «Песах», и в этот день они вспоминали освобождение из Египта и избавление от смерти. Согласно Ветхому Завету, одной из самых страшных египетских казней стало поражение младенцев. И чтобы спасти еврейских малышей, израильтянам было поручено заколоть ягненка и помазать его кровью косяки дверей. Младенцы тех, кто сделал это, были спасены.

В каком-то смысле и Христос стал тем самым ягненком, который пролил кровь за человечество, чтобы смыть его грехи и спасти. На Тайной вечере он как бы изменил смысл праздника и понимание пасхальной жертвы. Теперь смысл Пасхи — это победа жизни над смертью. Воскресение Христово показало, что смерть — это не конец, а начало новой жизни во Христе, дающее надежду на обретение божьего царства.

Как отмечают Пасху

Пасхальные богослужения в храмах начинаются накануне праздника, в субботу. За час или полчаса до полуночи совершается полунощница. Затем прихожане обходят плащаницу, и ее уносят в алтарь через Царские врата. Там, на престоле, она будет храниться до праздника Вознесения Господня. После в некоторых храмах совершается крестный ход, а затем — утреня и праздничная литургия.





Пасхальные богослужения наполнены особой радостью и торжественностью. В начале богослужений священники одеты в белое в знак божественного света, сиявшего из гроба Спасителя. На праздничную литургию они облачаются в красные ризы, означающие торжество пламенной любви бога к человечеству, явленной в искупительной жертве Христа.

Важным элементом праздника является колокольный звон, символизирующий радость и пробуждение. Обычно звонить в колокола начинают после литургии и радостных возгласов «Христос воскресе».

Кроме того, накануне праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Считается, что появляется он чудесным образом. Частицу этого огня развозят по разным странам. Привезут ее и в Челябинск.

Символы Пасхи

Все уже привыкли, что главными символами Пасхи, а по совместительству и угощениями на праздничном столе, являются крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Но мало кто задумывается, почему выбраны именно эти блюда.

Начнем с яиц. С древних времен яйцо было символом возрождения и новой жизни. И именно оно было выбрано символом воскресения Христа с распространением христианства. И даже Мария Магдалина принесла в дар римскому императору Тиберию яйцо, чтобы возвестить о чуде. Однако он не поверил в воскресение и сказал, что быстрее яйцо покраснеет, чем кто-то воскреснет. В тот момент, согласно преданию, яйцо покраснело. Отсюда и пошла традиция красить яйца на Пасху.

Второй важный атрибут праздника — кулич. Этот пасхальный хлеб символизирует тело Христа, которое было принесено в жертву для спасения людей, и тот самый хлеб, который Спаситель раздал своим ученикам на Тайной вечере. Кстати, готовят кулич по особым правилам, используя только натуральные ингредиенты и соблюдая технологию замеса теста. В церкви отмечают, что длительный процесс приготовления символизирует ожидание воскресения.





Еще одно важное блюдо — творожная пасха. Творог символизирует чистоту и новую жизнь, а сладость блюда — радость воскресения. Часто пасху готовят в форме, напоминающей гробницу. Это символизирует пустоту гроба после воскресения.

Запреты на Пасху

Несмотря на то, что Великий пост окончен и пережита самая страшная неделя — Страстная седмица, на Пасху по-прежнему не принято участвовать в шумных и светских мероприятиях. Как подчеркивают в церкви, ничто не должно затмевать радость от воскресения Христа.

Как и в другой церковный праздник, не следует тяжело трудиться, отказываться от посещения богослужений, ссориться, сквернословить, обижаться.

Запрещено поминать усопших — для этого есть Радоница.