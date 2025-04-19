Три тысячи куличей отправит в больницы и детдома челябинский храм Иоанна Воина

Также пасхальные угощения отправили в зону СВО, где несет службу один из священников прихода

Бывший инженер-конструктор газового хозяйства, сегодня Тамара Ивановна Бирклей работает пекарем при челябинском храме Иоанна Воина. Работы хватает круглый год, но самые горячие деньки у нее — Страстная и Светлая недели, когда каждый день, беспрестанно, по 12-14 часов она с несколькими помощниками печет-печет-печет куличи. В канун главного христианского праздника журналисты ИА «Первое областное» узнали, каков главный ингредиент правильного кулича.





В 2025 году Тамара Ивановна с помощниками испечет не меньше трех тысяч куличей — часть уже готова: вот они — маленькие и большие, румынские и венгерские, двойные с какао и царские, уже нарядные, с шапочками из безе или помадки, и пока не украшенные, с изюмом, орехами, цукатами или без начинки.





Орех, изюм, молоко, чуть-чуть посолить — да-да, соль в сладкой выпечке тоже нужна, балансирует вкус.









«Пару лет назад был случай. Женщина принесла нам кулич, вернула, говорит — плохой. Я стала вспоминать, оказалось, соли не положила. Вот как-то пропустила в новом рецепте, а указание было — поэтому надо внимательно следовать рецепту. Сосредоточенно, внимательно».





Что помогает верующему человеку сосредоточиться? Конечно, молитва:





«Мы всегда Богородицу поем. И дело спорится, и куличи всегда получаются».

Тамара Ивановна признается, до того, как заняться этим делом, вообще была далека от выпечки.

«Мне батюшка предложил, мол, давай ты попечешь пирожки — на продажу. Я сначала хотела отказаться, конечно, — никогда выпечкой раньше не занималась. Думала-думала, и вдруг додумалась: а если тебя Господь просит! А ты, Тома, что-то усомнилась. И решила: я пойду, я буду!»

Она добавляет, что – и самой удивительно! – первый кулич получился очень хороший.

«Это меня прямо воодушевило печь дальше. А потом, конечно, были проколы, но тот первый кулич — он, как маяк, поддерживал: я умею!» — добавляет она.

И щепоточка любви

Начали с пирожков, а сегодня, спустя десять лет, при храме по выходным разворачивается целая кулинария: с печеньем, безе, пирожками — всем тем, что любят и чего ждут прихожане. Это самое главное условие — чтобы своим нравилось. Здесь все делается из любви и по любви.





Тесто разное — дрожжевое, кефирное, начинки — цукаты, мармелад, изюм, орехи, мак, клюква... И способы приготовления — тоже разные. Сейчас в «ассортименте» пекаря — около десятка рецептов, хотя Тамара Ивановна уверена: копни глубже, прояви чуточку — щепотку! — фантазии, и это число легко вырастет втрое:





«Это похоже на полет. Особенно сейчас, когда на опыте — уже осмелела, вношу какие-то изменения. Просто чувствую: а давай-ка сюда добавим какао, а в этот — изюму. А в этот рецепт изюм не пойдет, зато ягоды будут „звучать“ гармонично».

Последние три года Тамара Ивановна выпекает кранч — ореховый кулич, в котором тесто складывается особым образом: закатывается в рулетик, который разрезается вдоль, потом концы переплетаются, и все вверх поднимается — и в форму. На него всегда много желающих — распробовали. С ним тоже экспериментирует:

«В оригинале там из добавок только орех, а мы добавили масла, изюма — еще насыщеннее вышло. И вот уже на третий раз я еще один секрет обнаружила: прежде чем остывший кулич смазывать сахарным сиропом – чтобы блестел, верхнюю корочку можно проткнуть зубочистками, тогда сироп пропитает внутреннюю часть кулича, и он станет еще вкуснее».

Философия у Тамары Ивановны простая: любовь — это действие.

- Делать что-то для храма — это и есть учиться любить его. Ровно как с человеком. А почему любовь долго продолжается? Потому что человек всегда делает что-то для человека хорошее. Вот так я каждый день на кухне учусь любить свой храм.





На маленькой кухне работают три, максимум четыре человека. И весь процесс отлажен. Тамара Ивановна — и первая скрипка, и одновременно дирижер, который знает все партии наизусть.

Тестомес на шесть килограммов теста. Мука, дрожжи, яйца...

«Яиц много надо, сразу говорю. На 6 кг — не менее 20-ти. И почти килограмм масла. Нельзя, чтобы тесто получилось плохое — это уже не пасха будет... И тесто должно подойти — поэтому никаких сквозняков, температура — как в бане, два-три часа поднимается. В это время готовим начинку. Если изюм — его запариваешь, коньячку можно добавить, алкоголь от температуры выпарится, а привкус останется очень приятный», — продолжает Тамара Ивановна.

Продукты закупает приход, но помогают и благотворители: кто-то купит ящик масла, 10 килограммов — по нынешним временам весьма ценное пожертвование, яйца, дрожжи...





Пекут в эти дни по 10-12 часов, если маленькие куличики — их могут до 500 штук в день сделать. Конечно, устают:





«Тяжело. Но все равно радостно. Тем более, помощников всегда много — по правде говоря, в очередь выстаиваются: и прихожане, и дети приходят, очень многие хотят приобщиться. Доверяем им украшать».

Одна из активных помощниц Ирина Петровна накладывает на куличи «шапочки»-безе и улыбается, вся — будто светится, говорит, в этим дни и в такие моменты чувствует, будто своими руками творит чудеса:





«Здесь, в храме, моя семья. Такие отзывчивые люди у нас, добрые, внимательные. Даже, бывает, придешь, не в настроении, но уже через пять минут наполняешься радостью, улыбаешься. Я даже не знала, что могу такую красоту делать. Это просто чудо», — говорит Ирина Петровна.





Три тысячи пасхальных чудес в день Светлого праздника отправятся в челябинские больницы и детские дома. А вместе туда отправятся пасхальные песни и поздравления, неся свет и надежду в сердца людей.





Ранее ИА «Первое областное» рассказало, что еще кроме куличей должно быть на пасхальном столе.