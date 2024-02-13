Появились фото последствий крупнейшей аварии на станции Бердяуш

Журналисты из Саткинского района побывали на месте происшествия

В Челябинской области железнодорожники продолжают восстанавливать пути, где столкнулись грузовой поезд и тепловоз. Они убирают с рельсов месиво из железных конструкций, которое еще сутки назад было вагонами. Как проходят работы, показали журналисты газеты «Саткинский рабочий». Снимки с места происшествия смотрите в фоторепортаже.







Грузовой поезд и тепловоз столкнулись 12 февраля на станции Бердяуш. Из-за аварии с рельсов сошли 14 вагонов.





К месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша. Пострадавших нет.





Авария парализовала движение пассажирских поездов. Железнодорожники уже восстановили один из путей. Сейчас рабочие занимаются другим полотном.





По информации пресс-службы ЮУЖД, в ликвидации последствий аварии задействовали более 250 человек, а также восстановительные поезда и другую спецтехнику.





Для железнодорожников, которые занимаются восстановлением путей, организовали полевую кухню с горячим питанием. На месте дежурят оперативные службы, полиция, уточняет «Саткинский рабочий».







Пассажирские поезда начали отправлять по своим маршрутам.





Первый состав отправился в 10:31 по местному времени.





По предварительным данным, машинист тепловоза в пьяном состоянии выехал на запрещающий сигнал светофора. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (часть 1 статьи 263 УК РФ).



