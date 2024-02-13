Машинист тепловоза, столкнувшегося с грузовым поездом в Бердяуше, был пьян

Продолжается доследственная проверка

Медицинское освидетельствование показало, что машинист тепловоза находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на запрещающий сигнал и столкнулся с грузовым поездом на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги. Об этом Первому областному информагентству сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

ЧП случилось накануне вечером. В результате аварии 12 вагонов сошли с рельсов, движение поездов закрыли. Пассажиров пригородных поездов разместили в зале ожидания на вокзале Бердяуша, их отправили до станций назначения в Бакал и Кропачево автобусами.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00.

Отменены поезд № 6129 сообщением Златоуст — Кропачево, отправление которого было запланировано в 06:35, и поезд № 6116 сообщением Кропачево — Златоуст, который должен был отправиться в 07:26.

На данный момент один из путей восстановлен, первый поезд отправлен по маршруту. Восстановление другого пути продолжается.