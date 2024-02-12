Из-за столкновения поездов на станции в Челябинской области приостановлено движение составов

Пострадавших нет





Сегодня, 12 февраля, на станции Бердяуш столкнулись грузовой и хозяйственный поезд, из-за чего сошли с рельсов 12 вагонов. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша.

«В связи проведением восстановительных работ на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги задержаны пассажирские поезда: № 101 Нижневартовск — Пенза, № 98 Кисловодск — Тында. Ожидается задержка пассажирских поездов № 13 Челябинск — Москва, № 128 Адлер — Красноярск, № 392 Москва — Челябинск», — сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Для пассажиров поездов, задержанных более, чем на четыре часа, организуют бесплатное питание.

Пассажиров пригородных поездов разместили в зале ожидания на вокзале Бердяуша, их отправят до станций назначения в Бакал и Кропачево автобусами.

Проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, машинист тепловоза выехал на запрещающий сигнал светофора. Пострадавших нет», — прокомментировали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

На месте происшествия работает Златоустовский транспортный прокурор.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00.