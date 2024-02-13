В Челябинской области пьяный машинист тепловоза попал под уголовную статью

Столкновение составов привело к крупному ущербу

В Челябинской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба») в отношении машиниста тепловоза, устроившего аварию на станции в Бердяуше, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, мужчина управлял тепловозом в пьяном виде, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом на втором пути. По уточненным данным, перевернулось 14 вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура.

ЧП случилось накануне вечером.



На данный момент один из путей восстановлен, первый поезд отправлен по маршруту. Восстановление другого пути продолжается.

