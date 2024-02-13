В Челябинской области пустили поезда по одному из восстановленных после аварии путей

Работы на месте ЧП продолжаются

Сегодня, 13 февраля, в Челябинской области отменили два утренних поезда направлением Кропачево — Златоуст и обратно в связи с устранением последствий аварии на станции Бердяуш. На данный момент один из путей восстановлен, движение поездов запущено. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Отменены поезд № 6129 сообщением Златоуст — Кропачево, отправление которого было запланировано в 06:35, и поезд № 6116 сообщением Кропачево — Златоуст, который должен был отправиться в 07:26.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Все подробности о движении поездов можно узнать по телефону 8-800-775-00-00 и в пригородных кассах Свердловской пригородной компании.

Напомним, вечером 12 февраля на станции Бердяуш столкнулись грузовой и хозяйственный поезд, в результате с рельсов сошли 12 вагонов. Часть поездов на время восстановительных работ отменили, пассажиров пригородных поездов разместили в зале ожидания на вокзале, а затем доставили до станций назначения автобусами. Для пассажиров, рейсы которых задержали на четыре часа и более, организовали бесплатное питание.

На данный момент на месте ЧП работают более 250 человек, восстановительные поезда и прочая спецтехника.

Как сообщили ИА «Первое областное» в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, машинист тепловоза был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому выехал на запрещающий сигнал светофора.