Организаторы подвели итоги Парижского полумарафона — 2024

Состязания в Челябинской области собрали 2200 участников и около 6000 зрителей

В Челябинской области подвели итоги Парижского полумарафона — 2024, который в этом году впервые проходил в течение двух дней, 1 и 2 июня. В общей сложности на старт легкоатлетических забегов вышли около 2200 участников из России, Казахстана и Беларуси, а соревнования посетили более 6000 зрителей. В главных забегах победы одержали Вениамин Каныбеков из Башкортостана и Александра Морозова из Свердловской области, сообщают организаторы полумарафона.

Ажиотаж вокруг мероприятия был настолько велик, что поступившие в продажу слоты на шесть беговых дистанций, велозаезд и скандинавскую ходьбу был раскуплены за три месяца до начала Парижского полумарафона. Впервые в истории легкоатлетического забега в уральском Париже в течение двух дней проходили деловая, культурно-развлекательная и спортивная программы, на которых работали около 80 представителей СМИ, а в организации помогали 134 волонтера.

Старт Парижскому полумарафону в рамках торжественной церемонии открытия дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вместе с ним на главную сцену стартового городка вышел специальный гость и участник Парижского полумарафона — олимпийский чемпион, директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.



«Дорогие друзья, рад всех видеть в нашем замечательном Париже! Я рад, что с нами столько друзей, мы одна большая спортивная семья. К нам приехали гости со всей России, от Владивостока до Калининграда, а также с нами наши друзья из Казахстана и Беларуси. С нами выдающиеся спортсмены. Здесь прекрасная атмосфера. Мы любим спорт и наш регион, мы его продвигаем. Такие события позволяют говорить о нас больше», — приветствовал собравшихся губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На сцене выступили местные творческие коллективы, а также прошли церемонии торжественной регистрации брака под сводами уральской Эйфелевой башни, выдача первых паспортов юным нагайбакцам. После чего на старте собрались участники «Парижской мили» — дистанцию 1,6 км пробежали Алексей Текслер и Юрий Борзаковский, серебряный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина, чемпион Европы Эдмонд Худоян, министр спорта региона Александр Гриб и другие.

«Уже не первый раз приезжаю в Париж Нагайбакского района. Здесь просто прекрасно — на душе всегда спокойно, нет этого спортивного волнения, очень много спортсменов. Здесь всегда бежишь с удовольствием и получаешь кайф от бега. Уверен, что каждый участник чувствует то же самое», — отметил Юрий Борзаковский.



Первыми стартовали участники забега на 21,1 км. Вслед за бегунами на дистанцию вышли велосипедисты и представители скандинавской ходьбы. Также прошли детские забеги и забеги на 5 и 10 км. Победителями Парижского полумарафона на главной дистанции 21,1 км стали Вениамин Каныбеков из Уфы среди мужчин и Александра Морозова из Екатеринбурга.

Парижский полумарафон — 2024. Победители и призеры соревнований

Полумарафон (21,1 км):

Мужчины:

1. Вениамин Каныбеков (Башкортостан).

2. Никита Павлов (Магнитогорск).

3. Алексей Патраков (Пермь).

Женщины:

1. Александра Морозова (Свердловская область).

2. Елена Седова (Новосибирская область).

3. Антонина Юшина (пос. Увельский).

Дистанция 10 км

Мужчины:

1. Максим Тимофеев (Башкортостан).

2. Андрей Матвеев (Башкортостан).

3. Артемий Никитин (Челябинская область).

Женщины:

1. Марина Афанасьева (Челябинская область).

2. Ирина Рукавцова (Челябинская область).

3. Анна Теплова (Башкортостан).

Дистанция 5 км

Мужчины:

1. Владимир Попов (Чувашия).

2. Александр Пирогов (Башкортостан).

3. Евгений Фахуртдинов (Челябинская область).

Женщины:

1. Карина Почухайлова (Челябинская область).

2. Кристина Кукушкина (Челябинская область).

3. Александра Клевакина (Челябинская область).

Отметим, что каждый участник получил оригинальную медаль с изображением главного символа Парижа — Эйфелевой башни, а победители и призеры — еще и денежные сертификаты. Для победителей и призеров дистанций на 21,1 км и 10 км из Нагайбакского района были учреждены специальные номинации и денежные призы.

Напомним, что на Парижском полумарафоне губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой и дальше проводить мероприятие в течение двух дней. В этом году в первый день состоялась большая культурная программа, кульминацией которой стала «Парижская неделя моды».

Организаторами Парижского полумарафона выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, а также региональная Федерация легкой атлетики Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Титульный партнер забега «Южуралзолото Группа Компаний». Генеральными партнерами выступили ПАО «Ростелеком», АО «Альфа-Банк», компания «СИТНО».