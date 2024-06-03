Из Парижа с любовью — комментарии участников полумарафона в Челябинской области

Эмоции и впечатления победителей и гостей соревнований — в репортаже нашего корреспондента

Парижский полумарафон — 2024 собрал в Челябинской области более 2200 участников из 36 регионов страны. Победители главных забегов поделились секретами своего успеха, участники восхищались уровнем организации соревнований, а местные жители были в центре внимания и рассказывали о том, как преобразилась жизнь небольшого села после того, как здесь стали проводить такие массовые и большие спортивные состязания. Наш корреспондент собрал впечатления гостей и участников Парижского полумарафона.

Организаторы подготовили несколько дистанций, самыми массовыми стали забеги на 5 и 10 километров. И все же в центре внимания были участники полумарафона. Здесь в главном забеге второй год подряд победу одержал гость из Уфы Вениамин Каныбеков.

«В этот раз победа также далась непросто, соперники серьезные. Большую часть дистанции мы бежали втроем, лишь на финише мне удалось немного ускориться и прибежать первым. Наверное, удалось сохранить больше сил в конце дистанции. Сейчас переполняют эмоции и радость. Но знаю точно, что обязательно приеду сюда и в следующем году», — рассказал Вениамин Каныбеков.

На фото: тройка призеров в полумарафоне среди мужчин. В центре Вениамин Каныбеков

Вторым к финишу пришел Илья Ткаченков из Магнитогорска (1:07:49), а замкнул тройку призеров Алексей Патраков из села Аряж Пермского края (1:08:10). Среди женщин второй год подряд не было равных Александре Морозовой из Екатеринбурга (1:16:08). Второй результат в полумарафоне показала Елена Седова (1:17:41), а третье — Антонина Юшина (1:18:02).

Помимо легкоатлетических забегов состоялась велогонка, а также состязания по скандинавской ходьбе. Быстрее всех среди женщин дистанцию прошла Галина Киселева из Курганской области. На финише она не могла сдержать эмоций и с радостью позировала фотокорреспондентам.

«„Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом“. Так и я, у меня всегда присутствует внутренняя уверенность. Понимаю, что по ходу дистанции может случиться всякое, но в душе всегда надеюсь на высокое место. Главная победа — это победа над собой. Не нужно сдаваться и сходить с дистанции. Вера в себя помогает преодолевать любые трудности», — дала совет Галина Киселева.

Впервые посетил уральский Париж велосипедист Андрей Силютин. И в дебютных для себя соревнованиях он одержал победу. После финиша челябинец признался, что не ожидал такой классной организации мероприятия.

«Тут такая классная и доброжелательная атмосфера. Зрители всех поддерживают, помогают участникам показать свои лучшие результаты. Я впервые на таком мероприятии. И нисколько не пожалел, что решил принять в нем участие. Честно, не ожидал, что здесь может быть так круто! На победу рассчитывал, все-таки усердно и плодотворно тренировался, готовился к этому старту», — сообщил Андрей Силютин.

Активно поддерживали участников состязаний и жители села. Для них эти два дня стали большим и важным событием. Некоторые из них также заявились на старт одной из дистанций. Эта семья пришла к Эйфелевой башне для того, чтобы поддержать Софью Пономаренко (на фото справа), которая вышла на старт дистанции 1 километр.

«Для нас это праздник спорта. Благодаря Парижскому полумарафону наше село преобразилось: отремонтировали дороги, Дом культуры. Мы очень рады этому. Кроме того, сами стараемся принимать активное участие в состязаниях. А еще рада тому, что на Парижский полумарафон к нам приезжают дети и внуки. Благодаря соревнованиям у меня появляется еще одна возможность встретиться с ними», — рассказала коренная жительница села Париж.

С каждым годом Парижский полумарафон собирает все большее количество любителей бега из разных уголков страны. Участие принимают спортсмены не только разного уровня подготовки, но и разных возрастов. Так, поделился своими впечатлениями о мероприятии и 73-летний житель Белорецка из Башкортостана. Он приехал сюда с друзьями.

«Заявляться на полумарафонскую дистанцию я не рискнул. Все-таки не молодой уже. Но свои 5 километров дистанции я преодолел. Я сам по себе не могу сидеть на месте, нужно постоянное движение. Стараюсь вести активный образ жизни. А еще душа болит и сердце плачет, если по какой-то причине не смог посетить какой-либо легкоатлетический забег», — признался житель Белорецка.

Напомним, что в этом году Парижский полумарафон проходил в течение двух дней, 1 и 2 июня. Со списком победителей и призеров соревнований можно ознакомиться здесь. Организаторами Парижского полумарафона выступили министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, а также региональная Федерация легкой атлетики при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Автор: Анна Авдякова.

Фото: Дмитрий Сопильняк и Анна Авдякова.