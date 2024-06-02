В Париже Алексею Текслеру представили обновленный Дом культуры

Облагородили и сквер за зданием

Сегодня, 2 июня, глава Нагайбакского района Егор Тимофеев представил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обновленный Дом культуры в селе Париж. По его словам, здание преобразилось не только внешне, передает ИА «Первое областное».

«Мы поменяли все коммуникации, звуковое и видеооборудование. Это важно, поскольку здесь у нас записывают альбомы местные коллективы. А самое главное — здесь стало тепло. Раньше зимой приходилось работать в валенках»,— рассказал Егор Тимофеев.

Алексей Текслер подчеркнул, что в новые условия нужно привлекать новых работников. А помочь в этом может программа «Земский работник культуры».

«Посмотрите, хорошая программа, чтобы привлекать новых работников»,— поручил глава региона.

Потом Алексей Текслер пообщался с молодоженами, которые сегодня создают семьи в обновленном Доме культуры, и пожелал им любви и счастья.

Затем Егор Тимофеев показал губернатору обновленный сквер за Домом культуры. Здесь также провели большую работу: выкорчевали старые больные деревья, оснастили волейбольную и баскетбольную площадки, установили уличные тренажеры и детский городок. Сегодня там в рамках VIII Парижского полумарафона проходят различные активности, организаторы ищут самую активную семью, которая потом получит приз на главной сцене.