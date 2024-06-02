Парижский полумарафон дал импульс развития Нагайбакскому району

Губернатор Алексей Текслер рассказал о перспективах забега, ставшего фестивалем

Парижский полумарафон, который в Челябинской области проходит сегодня в восьмой раз, со следующего года обещает быть двухдневным. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил журналистам после забега «Парижская миля», передает корреспондент информагентства. Он подчеркнул, что событие стало семейной традицией для гостей и участников.

По словам главы региона, полумарафон давно вышел за рамки спортивного события. Слоты на забег все разобрали уже за три месяца до старта, участники приехали из 35 регионов.

«Поэтому в следующем году мы, скорее всего, спортивное событие тоже разобьем на два дня. Мы видим, что интерес к нему большой»,— поделился губернатор.

Он напомнил, что накануне вечером под сводами башни прошел Парижский показ мод — дизайнеры со всего Урала и других регионов России показали новые коллекции нарядов.

«Получается, это фестиваль и спорта, и культуры, и моды. И будем продвигать эту историю дальше. Наш регион узнают с разной стороны. И вот Парижский полумарафон, кроме спортивного события, становится таким общественно-культурно-спортивным событием»,— отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что это значимо не только для области, но и для страны.

«Это дает свой импульс и развитию Нагайбакского района. Появляются дороги, объекты благоустройства, дома культуры, объекты здравоохранения. Поэтому это все такой комплексный момент, комплексное развитие территорий»,— резюмировал губернатор.

Он отметил, что для региональных властей нет мелочей: небольшие населенные пункты, сельские поселения и крупные города — это все, где живут люди. Поэтому, по словам Алексея Текслера, необходимо развивать все населенные пункты региона.

«Такие события позволяют это делать. Поэтому я очень рад, что удалось и праздник организовать, и социальным спортом позаниматься»,— отметил Алексей Текслер.

Он также пояснил, что не все участники здесь могут делать рекорды, но само участие в полумарафоне — уже важное событие.

«Многие подходят и говорят, что для них пробежать, окунуться в эту замечательную атмосферу Парижского полумарафона — это такая уже семейная традиция. Люди приезжают с семьями из разных мест, не только из Челябинской области»,— подчеркнул глава региона.