В Челябинской области проходит Парижская неделя моды

Дизайнеры покажут 13 авторских коллекций

Сегодня, 1 июня, в селе Париж Нагайбакского района собрались южноуральские и российские дизайнеры, а также все, кто неравнодушен к модным тенденциям. На Парижской неделе моды представят коллекции, вдохновленные картинами Айвазовского, японской живописью и короной Российской Империи.





На показе мод коллекции представят бренды OTOVA, PASESHNIK, Маруся Боярова, ЭтноFresh, DAO и другие. Замдиректора агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова ранее сообщала, что на Парижской неделе моды представят не масс-маркет, а эксклюзивные коллекции от-кутюр. Событие позволит позиционировать Южный Урал как точку притяжения fashion-дизайнеров, модельеров, стилистов.



Инициатором проведения Парижской недели моды стала общественный деятель Ирина Текслер.