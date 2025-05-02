Хоккейный клуб «Трактор» выиграл у «Динамо» третий матч в Кубке Гагарина

Челябинцы победили во втором овертайме 3:2 и теперь ведут в полуфинальной серии 3-0

Хоккеисты челябинского «Трактора» в третий раз победили московское «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина! Сегодня, 2 мая, подопечные Бенуа Гру выиграли у столичного клуба со счетом 3:2. Победную шайбу во втором овертайме забросил Максим Шабанов. «Черно-белые» ведут в серии до четырех побед 3-0 и теперь в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты челябинского «Трактора» выжали максимум из домашних поединков, выиграв у «бело-голубых» два матча. Но оба поединка сложились очень непросто для подопечных Бенуа Гру. Они буквально выгрызали победу — 4:3 и 3:2.

План «черно-белых» на матч в Москве, казалось, был простой — сдержать натиск соперника в первые минуты игры, а затем по возможности искать счастье у чужих ворот, ловить оппонентов на ошибках. Но игра пошла не по нашему сценарию. Хозяева площадки завладели инициативой, и как результат — забили быстрый гол.

Классно в эпизоде сыграл экс-форвард «Трактора» Дилан Сикьюра. Выкатившись из-за ворот, он выдал изумительный пас на Никиту Гусева. Тот оказался с глазу на глаз с голкипером «черно-белых» Заком Фукале и отправил шайбу в угол ворот — 1:0.

В целом, игра «Трактора» в первом периоде оставила неплохое впечатление. У наших парней были, как минимум, две реальные возможности сравнять счет. В одном случае в штангу попал Григорий Дронов, в другом едва не увенчался успехом сольный проход Василия Глотова.

Во втором периоде «Трактор» резво добавил в игре, наши парни здорово действовали в позиционной атаке. Поэтому и заброшенная ими шайба вытекала из хода матча. Цели достиг дальний выстрел от синей линии защитника Григория Дронова. Голкипер москвичей Владислав Подъяпольский не среагировал на бросок — 1:1. Челябинцы забили еще один гол, однако судьи не зафиксировали взятие ворот, решив, что Владимир Ткачев забил не по правилам.

Равным и упорным получился третий отрезок матча. Причем, «черно-белые» выглядели чуть активнее, чаще угрожали воротам соперника. Однако пропустили гол в свои ворота. Форвард «бело-голубых» Артем Михеев нанес классный кистевой бросок из-под защитника, а Зак Фукале не выручил — 1:2.

Впрочем, вели в счете хозяева льда недолго. Не прошло и двух минут, как Виталий Кравцов сделал счет равным. Форвард «черно-белых», получив шайбу, с ползоны в касание направил шайбу в ворота — 2:2 за 9 минут до конца третьего периода. «Трактор» был близок к тому, чтобы завершить все в свою пользу в основное время матча. Самый верный шанс упустил Максим Шабанов, не реализовавший выход «1 в 0».

В первом овертайме обе команды имели несколько хороших голевых моментов. В одном из эпизодов Виталий Кравцов попал в штангу. Исход матча решился во второй овертайме. В его дебюте наши парни активно сыграли в прессинг, Максим Шабанов перехватил шайбу, выкатился из-за ворот и точным броском нокаутировал соперника — 3:2 в матче и 3-0 в серии!

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал. Третий матч.

2 мая. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 от (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Игорь Ожиганов (Дилан Сикьюра, Кирилл Адамчук), 03:53 (5×5).

1:1 — Григорий Дронов (Стивен Кэмпфер), 29:06 (5×5).

2:1 — Артем Михеев (Антон Сизов, Кирилл Готовец), 49:26 (5×5).

2:2 — Виталий Кравцов (Логан Дэй), 51:10 (5×5).

2:3 — Максим Шабанов, 83:22 (5×5).

Счет в серии: 0-3.

Следующий матч между командами состоится уже послезавтра, 4 мая. Игра состоится на «ВТБ-Арена» в Москве. После этого соперники отправятся в Челябинск, где сыграют пятый матч серии.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).