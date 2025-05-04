Хоккейный клуб «Трактор» уступил «Динамо» в четвертом матче Кубка Гагарина

Челябинцы проиграли в Москве со счетом 1:3, но ведут в серии 3-1

Хоккеисты «Трактора» потерпели поражение от московскому «Динамо» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина — 1:3. Челябинский клуб играл лучше, много времени провел в атаке, чаще бросал по воротам. Но уступил в реализации моментов. Несмотря на поражение, «черно-белые» ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч «Трактор» сыграет на родном льду в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора», выиграв все три поединка у москвичей, не оставили соперникам выбора. У тех не оставалось права на ошибку. Ну и логично было предположить, что настрой на матч у «бело-голубых» был запредельный. Они явно не собирались проигрывать «всухую» серию челябинскому клубу.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что хозяева льда начали встречу очень активно. Тем более, что уже в дебюте первого периода они оказались в большинстве. Защитник «черно-белых» Артем Блажиевский не по правилам остановил форварда Джордана Уила, получив 2+2 минуты штрафа.

«Трактор» выстоял в меньшинстве, хотя ребятам пришлось очень непросто. В одном из эпизодов после броска Дилана Сикьюры шайба угодила в перекладину. Уже в равных составах «бело-голубые» организовали хорошую контратаку, которую едва не завершил точным броском Артем Чернов. А еще запомнился удивительное спасение защитника Логана Дэя. Легионер «Трактора» по-футбольному, то есть коньком, заблокировал бросок оппонента.

Что касается игры челябинцев, то они старались не прижиматься к своим воротам. И в целом, неплохо огрызались. Хороший момент был у Василия Глотова, опасные броски наносили Виталий Кравцов и Владимир Ткачев... И все же москвичи действовали острее. Едва не наказал челябинцев за ошибку в своей зоне Антон Слепышев, убойный момент был у Никиты Гусева.

А затем случился гол. Уже под занавес периода «бело-голубые» открыли счет в матче. Удачи им принес шальной бросок Артема Швеца-Рогового. Шайба слегка задела защитника «черно-белых» Артема Блажиевского, изменила траекторию полета и оказалась в сетке. Безупречно сыгравший в первом периоде Зак Фукале в этой ситуации оказался бессилен — 1:0.

Хорошо начали челябинцы второй отрезок матча. Почти четыре минуты они «возили» соперника в их же зоне. Любо-дорого было смотреть на то, как наши парни действовали в позиционной атаке. Хозяева выстояли, а пару минут спустя удвоили преимущество. Артем Ильенко, выкатившись из-за ворот с ползоны нанес точный бросок. Зак Фукале, закрытый игроками, момент броска не увидел — 2:0.

Несмотря на пропущенную шайбу, хоккеисты «Трактора» продолжили играть в свою игру. Хорошие моменты для взятия ворот были у Семена Дер-Аргучинцева, Виталия Кравцова, Андрея Светлакова... «Динамо» не от хорошей жизни вынуждено было играть от обороны, ну и при возможности организовывать контратаки. В одной из них едва не достиг цели бросок активного Дилана Сикьюры.

В этой серии «Трактор» уже уступал по ходу матча москвичам со счетом 0:2. Было это в первой игре серии в Челябинске. Тогда «черно-белые» совершили камбэк и выиграли 4:3. Была надежда, что и в этот раз им удастся проявить волю и характер. Уверенность в этом усилилась после того, как в дебюте третьего периода наши парни забили гол и сократили разрыв в счете до минимума. Классный кистевой бросок удался защитнику Григорию Дронову — 2:1.

Увы, эта надежда была недолгой. Пять минут спустя «бело-голубые» забросили третью шайбу. Форвард «бело-голубых» Антон Слепышев оказался первым на добивании, защитник Сергей Телегин борьбу ему проиграл, заблокировать бросок не успел — 3:1 за 11 с половиной минут до конца третьего периода.

«Трактор» играл здорово! Наши парни создали несколько голевых моментов у ворот «динамовцев». В штангу попал Семен Дер-Аргучинцев, в упор бросал Михаил Горюнов-Рольгизер, атаковал из убойной позиции Максим Шабанов... На последнем рубеже у хозяев тащил голкипер Владислав Подъяпольский.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал. 4-й матч.

4 мая. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Швец-Роговой, 19:10 (5×5).

2:0 — Артем Ильенко (Дмитрий Рашевский), 25:15 (5×5).

2:1 — Григорий Дронов (Семен Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов), 42:50 (5×5).

3:1 — Антон Слепышев (Артем Сергеев, Артем Михеев), 48:25 (5×5).

Счет в серии: 1-3.

Челябинский «Трактор» ведет в серии и следующий матч проведет в Челябинске. Игра состоится 6 мая. И в ней наша команда может оформить выход в финал Кубка Гагарина. Подопечным Бенуа Гру нужна лишь одна победа.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).