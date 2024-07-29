Как «чувствует» себя река Миасс после сброса воды с Шершневской плотины

Свежие фото с челябинского побережья

Третьи сутки продолжается в Челябинске сброс воды из Шершневского водохранилища, в связи с чем река Миасс наполнилась и местами даже вышла из берегов. На Университетской Набережной в районе ТРК «Родник» даже потребовалось ограничить движение. Отмечалось небольшое подтопление набережной у филармонии. В поселке Мелькомбинат подтопило участки.

Утром в понедельник, 29 июля, наш фотокорреспондент прогулялся по берегу Миасса. В том числе — свежие фото с плотины «Коммунар» недалеко от поселка Мелькомбинат и улицы Северо-Крымской.

Напомним, ранее вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов пояснял, что «ничего критического» в данной ситуации нет и ведется постоянный мониторинг состояния реки.

Эколог рассказал о последствиях сброса воды из Шершней в Миасс.

