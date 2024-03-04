Уровень воды в реках Челябинской области во время половодья может превысить норму на 0,5—1,2 метра. А на участках реки Урал он вырастет даже до двух метров. По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, запас влаги в почве к предстоящему паводку превысил многолетние показатели.
«Разрушение ледостава на реках бассейна Тобола и на левых притоках реки Урал ожидается в начале апреля. Ледоход прогнозируется с 10 по 15 апреля. Пик половодья ожидается на большинстве рек с 5 по 15 апреля», — пояснила для информационного агентства «Первое областное» Светлана Костина.
Добавим, что в Челябинской области началась подготовка к паводку. Грозит ли подтопление населенным пунктам области, выйдут ли из берегов наши реки и озера и какой сценарий наступления весны региональные службы считают удачным — в материале информагентства.
Кроме того, с 25 марта подразделениями ГУ МЧС России по Челябинской области развернули 26 временных постов наблюдения за уровнями воды.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов