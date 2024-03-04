В период паводка вода в реке Урал может подняться на 2 метра

Запас влаги превысил многолетние значения

«Разрушение ледостава на реках бассейна Тобола и на левых притоках реки Урал ожидается в начале апреля. Ледоход прогнозируется с 10 по 15 апреля. Пик половодья ожидается на большинстве рек с 5 по 15 апреля»,

— пояснила для информационного агентства «Первое областное» Светлана Костина.