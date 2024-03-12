В Челябинской области подрядчиков оштрафовали на 10 млн рублей за снег на трассах

По региону содержанием проезжей части занимаются пять компаний

В этом году занятые уборкой трасс в Челябинской области дорожники получили 12 штрафов за плохую уборку дорог. Общая сумма составила 10 миллионов рублей, которую подрядчики полностью погасили, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев во время прямого эфира в ЦУРе области.



Дороги в регионе разделены на 12 зон, на которых работают пять подрядчиков. Они занимаются содержанием и федеральных трасс, и региональных.

«Действительно, штрафы были. У нас по смете содержание закрывается от выполненных работ. В контракте присутствуют техническое задание и технические параметры. После прохождения снегопада дорога должна быть очищена в зависимости от категории — где-то в часы, где-то в суточный режим», — сказал Алексей Нечаев.

Кроме того, претензии из-за некачественной уборки дорог получили три подрядчика, которые обслуживают Челябинск. Речь идет об ООО «Ойкумена», ООО «Союз Автодор» и ООО «ЭлектроСтрой». Согласно картотеке арбитражных дел, общая сумма исков составила более 237 миллионов рублей.

В пресс-службе городской мэрии уточнили, что с этими подрядчиками заключили контракты на обслуживание дорог с 2022 по 2025 год. Если организации не выполняют условия, прописанные в контракте, им выдаются соответствующие предписания.

«В связи с тем, что выявленные комитетом дорожного хозяйства Челябинска замечания устранены не в полном объеме, с вышеуказанными подрядными организациями ведется претензионная работа, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, в том числе взыскание штрафных санкций в судебном порядке», — прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в Челябинской области продолжаются работы по подготовке к прохождению паводка. Подтоплению могут подвергнуться 12 потенциально опасных участков и три моста.