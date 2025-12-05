Челябинский музей изобразительных искусств побил свой рекорд и выставил 61 работу

Больше половины привезено из Русского музея Санкт-Петербурга

В Челябинске сегодня, 5 декабря, открывается выставка «Преображенная природа». Для нее в Музей изобразительных искусств привезли 35 полотен из фондов Русского музея, два из них даже сняли с постоянной экспозиции: «Пейзаж с грозой» Крымова и «Дарьяльское ущелье» Судковского. Все для того, чтобы показать южноуральцам пейзажи именитых соотечественников. Наш фотокорреспондент побывал на закрытом показе, чтобы мы смогли поделиться с вами первыми кадрами выставки.

Стоит сказать, что «Преображенная природа» установила новый рекорд челябинского музея: обычно в зале архитектора Александрова выставляется 40—45 произведений искусств, а сейчас — аж 61 работа. Больше половины картин — 35 — привезли из Русского музея, остальные бережно достали из фонда нашего музея. Причем на этапе распаковки шедевров из Санкт-Петербурга экспозицию хотели делать из 58 полотен, но буквально за несколько дней до открытия решились добавить еще три картины.

«Преображенная природа» — уже десятый совместный проект челябинского и санкт-петербургского музеев. На этот раз южноуральцам решили представить пейзажи, написанные с середины XIX по начало XX века.

«Я надеюсь, что каждый найдет интересную для себя работу или, может быть, откроет для себя нового художника. Так получилось, что часть „Преображенной природы“ Русский музей передал Архангельску, поэтому мы самостоятельно добирали произведения, которые дополнили бы выставку. Из наших фондов мы взяли полотна Шишкина, Куинджи, Айвазовского. Многие работы мы показываем впервые. Я считаю, что эта выставка должна иметь терапевтический эффект, а люди должны просто расслабиться, получить положительные эмоции», — поделилась куратор выставки Юлия Алферова.

Выставка будет идти до 15 февраля, по словам директора музея Станислава Ткаченко, это очень короткий срок. Поэтому музей решил работать все это время без выходных — двери выставочного зала закроют только на 31 декабря и 1 января.

Уже сейчас на экскурсии по выставке записалось больше 80 школьных групп. Станислав Ткаченко надеется, что челябинцы захотят приобщиться к искусству и будут выстраиваться в километровые очереди перед музеем.

Возрастное ограничение выставки 6+.