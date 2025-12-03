В Челябинский музей искусств привезли 58 картин — от Айвазовского до Фокина

Увидеть пейзажи вживую можно уже 5 декабря

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств идет напряженная работа. Специалисты распаковали ящики с картинами. Пейзажи именитых художников приехали прямиком из Государственного Русского музея для выставки «Преображенная природа» (6+). И пока все готовится к открытию, корреспонденты ИА «Первое областное» посмотрели, как это происходит.

Полотна везли на грузовике три дня. Они хранились в специальных ящиках с мягкими вставками, чтобы с рамой картин ничего по пути не случилось. Сами полотна завернули в специальную ткань — тайвек. Она позволяет «дышать» картинам и обеспечивает стабильный микроклимат. Вся транспортировка выполняется под ключ со страховкой и страховой суммой, договором на перевозку и охраной.

Но главное — климат. Полотна крайне чувствительны к резким перепадам температуры и влажности.

«В машине работает специальная установка — климат-контроль, поддерживающая температуру от + 18 до 20 градусов. Это ровно те условия, в которых они хранились в Русском музее. Резкий „шоковый“ перепад для них губителен», — поясняет хранитель музея Виктор Чичиланов.

В музее искусств температура будет поддерживаться та же, потому в зале порой так жарко. Влажность должна быть на уровне 40—50%, и даже минимальное отклонение от нормы требует быстрого решения.

Перед отправкой все картины прошли тщательный осмотр реставраторов Русского музея. Состояние каждого полотна зафиксировано в специальном акте с фотографиями и прямоугольно-расчерченными схемами, где отмечена даже не заметная глазу царапинка.

«Это нужно для консенсуса, чтобы при возврате было понятно, что повреждение было до перевозки, а не возникло у нас. Еженедельно мы будем их осматривать и сравнивать их состояние», — отмечает Виктор, он же и реставратор картин.

Кстати, специально для выставки в музее перекрасили стены в природные тона: белый и глубокий зеленый — для поддержания настроения. Есть приглядеться, можно заметить на стене узоры. Их сделала дизайнер-оформитель Анна. Один за другим мазком она проложила извилистые веточки с листочками.

Картины будут висеть по направлениям: от классицистической живописи XVIII до XX века — работы художника Константина Фокина. Почти в центре — полотна Айвазовского, Куинджи, Шишкина, Маковского, Левитана, Клевера и Мясоедова.

«Мы решили показать природу, поскольку слишком много бурных событий в жизни. В последнее время зрители хорошо реагируют именно на природу, на пейзаж. Выставка „Преображенная природа“ — уже десятое сотрудничество с Русским музеем. Впервые он подарил нам свои работы в 1941 году», — делится с нами куратор выставки Юлия Алферова.

Увидеть вживую исторические полотна можно с 5 декабря по 15 февраля 2026 года. На выставку можно прийти как самостоятельно, так и взять экскурсию, посетить лекции, творческие мастер-класс и занятия для детей.