Журналиста из Челябинска познакомили с «Терминатором» в зоне СВО

И показали ему склад трофейного оружия НАТО

«Всех убью, один останусь!» — так говорят наши бойцы про грозную боевую машину БМПТ «Терминатор». Фотокорреспондент ИА «Первое областное» Олег Каргаполов в составе группы волонтеров и общественников отправился в ДНР с гуманитарной миссией и своими глазами увидел легендарную технику, а также побывал на складе трофейного вооружения стран НАТО, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В одной из воинских частей наш коллега посетил пункт временной дислокации подразделения, на вооружении которого стоят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор».

Эта техника создана для работы в паре с танковыми подразделениями: она подавляет противотанковые средства, уничтожает живую силу, легкую и тяжелую бронетехнику противника, а также низколетящие цели.

«Грозная машина! Производит огромное впечатление. Особенно если знаешь ее технико-тактические характеристики. Наши бойцы „Терминатора“ ценят — техника не подводит. И говорят про машину так: „Всех убью — один останусь“», — передает нам Олег Каргаполов.

Нашего коллегу познакомили и с экипажем одной из таких машин. Позывные ребят говорят сами за себя. Механик-водитель — Сухой, стрелок — Кудрявый, командир экипажа — Бледный. А рассказал о себе и чудо-технике боец с позывным «Граница».

Начинал он службу в четвертом батальоне усиления — наводчиком на Т‑80. Затем был в мотострелковом батальоне, в пехоте. А когда начали формировать новое подразделение, тех, у кого за плечами танковое училище, перевели туда. Так он и оказался за штурвалом «Терминатора».

«Поддержка танков — это наша главная задача. В названии машины все сказано», — говорит он. По словам бойца, военные действия кардинально поменялись даже по сравнению с 2022 годом.

«Сейчас больше „птицами“ воюют, чем людьми. Есть у противника грамотные и крепкие штурмовые подразделения, но таких — меньшинство. В основном бестолковые „мобики“ с улицы, их бросают на передовую неподготовленными», — добавляет боец.

Справка:

«Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. Для эффективного подавления живой силы противника оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. Есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

Военные провели нашего коллегу в пункт временной дислокации, а затем предложили уникальную экскурсию — на склад трофеев. То, что открылось глазам журналиста, можно назвать настоящей милитаристской коллекцией. В ангаре — завалы трофейных боеприпасов западного образца.

Среди трофеев — патроны самых разных калибров и назначения, снаряженные пулеметные ленты, снаряды для автоматических, и не только, пушек; гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Все это — преимущественно натовские образцы.

Завершилась экскурсия визитом на пост противовоздушной обороны, где корреспонденту показали, как несут боевое дежурство наши бойцы. Об этом и многом другом наш коллега расскажет в следующих репортажах из зоны СВО. Не пропустите!

