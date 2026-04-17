Бойцы из Миасса печатают на 3D‑принтере детали для беспилотников у передовой

Гуманитарный конвой пограничников из Челябинской области продолжает движение по ДНР

Гуманитарный конвой бывших пограничников-сослуживцев из Челябинской области продолжает движение по ДНР. Вместе с конвоем по новому региону России едет и старший фотокорреспондент ИА «Первое областное» Олег Каргаполов. Каждый день наш коллега передает новости прямо с места событий.

Еще одной точкой назначения миссии стали позиции десантных войск. Челябинцев здесь встречали с теплом, которое в зоне СВО ценится не меньше, чем тонны полезного груза. Гостей напоили ароматным чаем.

«Спасибо вам за гуманитарную помощь от Челябинской области. Ваша поддержка добавляет уверенности, что мы не одни, что нас помнят. Все, что вы привезли, очень востребовано и понадобится не только в тыловых районах. Передадим часть груза ребятам на передовую», — говорит невысокий, но коренастый боец с позывным «Шкет».

В зоне СВО он находится уже два года. Был штурмовиком, дважды ранен. Второй раз — тяжело. Из-за этого перебрался в разведку, но службу так и не оставил.

«Благодаря такой помощи мы смогли обустроиться. Построили баню, наладили быт: есть где помыться и отдохнуть. Так что спасибо за все большое», — добавляет служивый.

Спустя несколько часов миссия добралась до ребят — операторов беспилотников. Благодаря помощи тыла они открыли лабораторию, где сами чинят летательные аппараты.

В лаборатории пограничники встретили земляков с позывным «Малой» и «Самсунг». Оба были мобилизованы из Миасса и с первых дней службы воюют вместе.

В январе 2024 года парни раздобыли первый 3D-принтер и сами предложили начальству заняться ремонтом дронов.





«Сейчас печатаем катушки, редукторные узлы, боеприпасы, любую оснастку для дронов… Когда все делаешь сам, выходит дешевле, а главное — гораздо быстрее. Многому, конечно, пришлось научиться, но руки не опускаем: разбираемся, учимся», — рассказывает Самсунг.

В лаборатории большой расход пластика, поэтому для бойцов это самый желанный вид гуманитарного груза. Помощь из Челябинской области помогает парням держать технику в тонусе и приближать победу.

Ранее челябинские пограничники заехали в больницу Макеевки и передали два автомобиля для эвакуации раненых на СВО.

Редакция продолжает следить за поездкой южноуральцев — о новой точке маршрута читайте завтра.