Челябинские пограничники передали два автомобиля для эвакуации раненых на СВО

Знакомимся с челябинскими бойцами

Наши челябинские пограничники продолжают свою гуманитарную миссию — больше половины пути уже пройдено. Фотограф информагентства «Первое областное» Олег Каргаполов в числе ребят, сопровождающих груз. Они прошли КПП «Авило-Успенка» и познакомились с бойцами, которые уже два с половиной года вывозят раненых с передовой.





«В 10:40 по местному времени мы проходим границу. Легко, без затруднений. Таможенники и полиция отнеслись к нам доброжелательно. Едем через Амвросиевку»,— рассказывает Олег.

В гумконвое два автомобиля, предназначенные для эвакуации раненых. Машины везут бойцам, которые уже два с половиной года работают в штурмовой бригаде. Их позывные — «Мордвин» и «Вуди». Оба из Челябинска. Оба — медики.

«Мы непосредственно занимаемся эвакуацией „трехсотых“, лечением, а потом — дальнейшей помощью парням. Эвакуация „двухсотых“ тоже, к сожалению, есть. Работа такая. Быстро ко всему привыкаешь, психика адаптируется ко всему», — рассказывают бойцы.





Быт налажен. Блиндажи, баня, столовая, свой медпункт. С питанием и водой — полный порядок.

Часто с гуманитарной помощью приезжают команды с Урала. Бойцы рассказывают: они постоянно с ними на связи, спрашивают, что им нужно.

«За это, конечно, ребятам отдельное спасибо, выручают», — отметил Мордвин.

Машины будут использовать для подвоза провизии, бензина, воды и, главное, для эвакуации раненых. Техника там долго не живет — ломается, попадает под обстрелы. Поэтому новые машины — это скорость и спасенные жизни.





Мордвин и Вуди недавно вернулись из отпуска. Дома, в Челябинске, их ждали родные. Отпускают с неохотой, понимают, но контракт есть контракт.

«Надо помогать, приближать победу», — коротко говорят бойцы.

И передают пламенный уральский привет всем землякам.

