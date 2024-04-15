Плитка из двух видов гранита, урны и скамейки, а также новые фонари с элементами каслинского литья — все это совсем скоро украсит сквер, посреди которого расположен уникальный храм Александра Невского на Алом поле.
Сейчас храм находится в завершающей стадии реставрации. Не только челябинцы, но и гости города ждут открытия церкви. Чтобы храм и прилегающая к нему территория смотрелись гармонично, принято решение о благоустройстве.
Идея привести в порядок окрестную территорию принадлежит настоятелю храма отцу Борису и проектировщикам из Санкт-Петербурга, которые ведут реставрацию самого храма.
«Церковь построена по проекту архитектора Померанцева. Таких жемчужин в России больше нет. Храм уникальный. Сейчас он будет переводиться в федеральные памятники из региональных, потому что значение его действительно возросло, особенно после реставрации», — говорит отец Борис.
Идею благоустройства поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.
На территории будет выложена новая плитка из двух видов гранита, установят урны, скамейки и фонари, изготовленные с элементами каслинского литья. Все это выполнят в стиле модерн для гармоничного сочетания с храмом.
«Сегодня мастера каслинского литья сохраняют традиции и создают новые, суперсовременные малые архитектурные формы, которые могут применяться и дальше на новых общественных пространствах города Челябинска», — отметила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.
Уже в мае начнется полная реконструкция участка со стороны Свердловского проспекта до улицы Красной.
Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев отметил, что на проведение работ заключено два контракта.
«Первый уже отыгран — это гранитные покрытия. Цена контракта составила 54 миллиона 500 тысяч рублей. Малые архитектурные формы, по предварительным коммерческим предложениям, обойдутся примерно в 7 миллионов рублей», — комментирует Виктор Ереклинцев.
Работы по благоустройству планируют завершить к 1 сентября 2024 года.
Напомним, сейчас реставраторы заканчивают расписывать стены храма Александра Невского. Открытие храма для прихожан намечено на конец 2024 года.
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