Благоустройство территории вокруг храма Александра Невского начнется в мае

Рассказываем, что планируют сделать строители

«Церковь построена по проекту архитектора Померанцева. Таких жемчужин в России больше нет. Храм уникальный. Сейчас он будет переводиться в федеральные памятники из региональных, потому что значение его действительно возросло, особенно после реставрации»,

— говорит отец Борис.

«Сегодня мастера каслинского литья сохраняют традиции и создают новые, суперсовременные малые архитектурные формы, которые могут применяться и дальше на новых общественных пространствах города Челябинска»,

— отметила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.

«Первый уже отыгран — это гранитные покрытия. Цена контракта составила 54 миллиона 500 тысяч рублей. Малые архитектурные формы, по предварительным коммерческим предложениям, обойдутся примерно в 7 миллионов рублей»,

— комментирует Виктор Ереклинцев.