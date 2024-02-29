В челябинском храме Александра Невского восстановили образ Христа

Фреска выполнена в стиле художника Виктора Васнецова

Стены храма святого Александра Невского в Челябинске завершают украшать росписью. Под слоем гипсовой лепнины и однотонной малярной закраски реставраторы обнаружили утраченные лики. Кадры с удивительной живописью опубликовала пресс-служба Челябинской митрополии.





Верующие смогут увидеть евангельские и ветхозаветные сюжеты в стиле известного художника Виктора Васнецова. Бригада, которая занималась росписью, обратилась к творчеству передвижника, поскольку живопись Васнецова стала образцом для исторических фресок, найденных в храме.





Восстановили работники и образ Распятого Христа, уничтоженный в советское время.

«О том, что роспись там находилась, догадались по оставшимся на стене ладоням. Теперь Господь появился на своем месте, подчеркивая покаянный характер самого храма, построенного в начале XX века в память об убитом императоре Александре II»,— отметили в пресс-службе Челябинской митрополии.





Напомним, что реставрацию храма начали в июне 2020 года, а богослужения стали проводить в соседнем здании. Прошлым летом корреспондент информагентства «Первое областное» оценил работы по восстановлению внутренней росписи. Окончание реставрации и открытие храма для прихожан планируется к концу 2024 года.