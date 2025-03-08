Артем Жога и Алексей Текслер ознакомились с инфраструктурой биатлонного комплекса в Златоусте

Полпред признался, что он впервые вживую на соревнованиях по биатлону и крайне впечатлен

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с инфраструктурой биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой, где сегодня продолжаются соревнования финала Кубка России по биатлону.





Губернатор отметил, что инфраструктура центра уникальна. Златоуст расположен в среднегорье, что делает его привлекательным не только для соревнований, но и для подготовки спортсменов.

«Отзывы спортсменов, зрителей и болельщиков подтверждают, что биатлонный центр в Златоусте — один из лучших в стране. Он сочетает в себе сложность трасс, комфортные условия подготовки и выступлений. Все здесь сделано для того, чтобы спортсмены могли показывать свои лучшие результаты, а болельщики — наслаждаться гонками», — отметил Алексей Текслер.













Полпред Артем Жога подчеркнул, что впервые присутствует на соревнованиях по биатлону вживую:





«Спасибо большое за приглашение на это масштабное событие. Организация соревнований вызывает восхищение — все продумано на высшем уровне. Я уверен, что сегодня мы станем свидетелями настоящего спортивного духа. Биатлон на Урале — один из самых популярных видов спорта, а сам регион — это кузница чемпионов, которые пополняют олимпийский резерв и становятся чемпионами мира».









Напомним, накануне в Златоусте разыграли комплекты наград в спринтерской гонке среди женщин и мужчин.

В сегодняшней программе — женская и мужская гонки преследования.