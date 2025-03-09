Биатлонистки Свердловской области выиграли масс‑старт на Кубке России в Златоусте

Девушки из Екатеринбурга заняли весь пьедестал почета, а победу одержала Ирина Казакевич

Триумфом биатлонисток из Свердловской области завершилась женская гонка с масс-старта на финале Кубка России в Златоусте. Они заняли весь пьедестал почета, а победу одержала Ирина Казакевич. С 5-секундным отставанием от нее финишировала Тамара Дербушева, а замкнула тройку призеров Светлана Миронова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гонку с общего старта пропускала героиня двух предыдущих дней соревнований в Златоусте Виктория Сливко. Накануне она одержала победу в спринте и пасьюте. В ее отсутствие здорово проявили себя спортсменки из Екатеринбурга. Хотя серьезную им конкуренцию составляла Кристина Резцова — главный фаворит масс-старта.

Спортсменка из Московской области здорово начала гонку, была лидером после двух огневых рубежей, не допустив промахов. Однако Резцова не лучшим образом отстреляла из положения стоя и была вынуждена выбыть из борьбы за медали.

Биатлон. Альфа-банк Кубок России. Масс-старт, женщины:

1. Ирина Казакевич (Свердловская область).

2. Тамара Дербушева (Свердловская область).

3. Светлана Миронова (Свердловская область).

Победу же с одним штрафным кругом одержала Ирина Казакевич. Без промахов завершили дистанцию ее землячки и подруги по команде Тамара Дербушева и Светлана Миронова. Они отстали от лидера на 5 и 14 секунд соответственно.

На финале Кубка России по биатлону в Златоусте осталось провести одну гонку. В заключительном виде программы состоится мужской масс-старт. Он начнется в 15:00 по местному времени.