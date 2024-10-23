Алексей Лошкин: «Не надо людей перепинывать, мы тут не в футбол играем»

Врио главы Челябинска провел первый рабочий выезд по городу

Первый выезд врио главы Челябинска Алексея Лошкина был по-настоящему рабочим: по болевым точкам — дворам, где возникли повреждения на коммунальных сетях, из-за чего в некоторых домах отключили отопление. Подробности — в нашем фоторепортаже.





Первая остановка — парящая яма у дома 12в по Братьев Кашириных. Здесь накануне произошел прорыв сетей. По словам местных жителей, из-за подмыва по дому пошла трещина.





Ремонтные работы ведет бригада «УСТЭК-Челябинск», воду и тепло обещают вернуть в ближайшее время.





Сегодня же обещают закопать яму во дворе домов 105 и 105а по Братьев Кашириных, которая появилась здесь утром — повреждение обнаружили на водоводе 250 миллиметров.

«Техника в полном объеме есть, люди — есть, работает бригада УСТЭК. Отключение производим в дневное время — то есть, во-первых, когда тепло, а во-вторых, когда уже обнаружено повреждение и вскрыт грунт. После ремонтных работ еще несколько дней займет благоустройство — это обязательный пункт, тем более здесь речь идет о дворовой территории и парковочной зоне», — докладывает начальник управления ЖКХ Челябинска Владимир Храмцов.





Чтобы быстрее добраться до повреждения, коммунальщики отключили расширенный контур — то есть под отключение попали еще четыре дома, а также школа и два детских сада. Впрочем, сразу после проведения основных работ тепло в расширенный контур вернули, к вечеру запитают и 105а, подробно рассказал специалист.

«Вот мне сейчас так подробно все пояснили. А для жителей такая разъяснительная работа ведется?» — поинтересовался Алексей Лошкин.





Чиновники отчитались, что все управляющие компании в курсе и оповещают жителей в домовых чатах. Врио главы поручил работу по информированию усилить — во избежание недопонимания и недоразумений.

«Во дворах на Братьев Кашириных и 250-летия Челябинска подошли жители с жалобами. Есть вопросы к работе управляющих компаний. Моя позиция такая: если проблема есть, люди нам об этом говорят, значит, следует, первое, поблагодарить за активную позицию. И второе, надо все-таки в ситуации разобраться неформально. По-моему, все просто: горячая вода зимой должна быть у каждого. Другого правила не может быть, и неважно, чья это зона ответственности. Не надо перепинывать — мы же не футболом занимаемся», — заметил Алексей Лошкин.

Он добавил, что продолжит мониторить ситуацию в городе в режиме реального времени.





«По всем обращениям жителей будем реагировать, требую этого от всех служб. Подключаем к работе и депутатов, которым жители доверили право представлять их интересы. Взаимодействие позволит нам максимально быстро решать проблемы», — сказал он.

Врио мэра добавил, что подготовка к зиме — один из главных вопросов, который волнует челябинцев:





«Для жителей это вопрос достаточно острый, есть соответствующие поручения губернатора, и мы сами чувствуем на себе ответственность за работу коммунального сектора города. Сделаем все, чтобы минимизировать риски и обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома и социальные объекты».

Также Алексей Лошкин выразил уверенность, что Челябинск получит технический паспорт готовности к зиме после отработки замечаний Ростехнадзора.

Кстати. Открыв странички в соцсетях и «Телеграм», Алексей Лошкин призвал горожан писать ему с любыми вопросами, касающимися жизнедеятельности южноуральской столицы. И первые вопросы уже поступают. По словам врио главы, люди пишут о самом наболевшем: водо- и теплоснабжении, благоустройстве, неудовлетворительном состоянии дворов и внутридворовых проездов, нестационарных торговых объектах.