Алексей Текслер поручил врио главы Челябинска готовиться к снегопадам

Губернатор провел рабочую встречу с Алексеем Лошкиным

Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с Алексеем Лошкиным, который временно исполняет обязанности главы Челябинска, а также заявился как кандидат на должность мэра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона поздравил Алексея Лошкина с назначением и отметил, что тому в самые сжатые сроки предстоит войти в курс дела.

«Вы обладаете большим опытом, у вас есть необходимые профессиональные, лидерские качества, как руководитель контролирующего органа, вы в курсе всех актуальных вопросов и тем столицы Южного Урала. Сейчас важно приступить к работе, максимально погрузиться в актуальную текущую повестку», — обратился к своему собеседнику губернатор.

Среди приоритетных тем Алексей Текслер назвал контроль за началом отопительного сезона. Губернатор призвал оперативно устранять последствия коммунальных аварий и контролировать работу управляющих компаний. Также Алексей Текслер напомнил о необходимости своевременного завершения сезонных работ по благоустройству и на дорогах.

«Прошу лично проинспектировать все объекты, жестко контролировать подрядчиков, использовать все возможности для завершения работ, включая штрафные санкции. Особое внимание уделить объектам и мероприятиям в рамках реализации национальных проектов», — заявил Алексей Текслер.

Кроме этого, губернатор поручил Алексею Лошкину усилить подготовку дорожных и коммунальных служб к возможным снегопадам. Парк снегоуборочной техники города был увеличен, городу остается вести жесткий контроль за работой подрядных организаций, которые ответственны за очистку дорог и тротуаров, вывоз ТКО и снега.

«Настраиваю вас на большую системную работу. Для этого понадобится профессиональная команда, ресурсы, а главное — желание принести пользу людям. Со стороны руководства региона гарантирую поддержку. Желаю вам успехов и победы в конкурсе», — подвел итог встречи глава региона.

Накануне временно исполняющим обязанности мэра Челябинска стал Алексей Лошкин, он сменил на этом посту Александра Астахова. Ранее Лошкин занимал должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области.