Жители Челябинской области массово отправились на кладбища в теплые выходные

Южноуральцы приводят в порядок могилы после зимы

Сегодня, 18 апреля, жители Челябинской области массово отправились на кладбища, воспользовавшись благоприятными погодными условиями. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«На кладбище под Еманжелинском очень много людей. Приезжают на машинах с цветами, венками. О личной безопасности, видимо, люди также не забыли: на выезде из Челябинска я обежала несколько магазинов, и нигде не было спрея от клещей»,— поделилась читатель информагентства Екатерина.

Отсутсвием осадков воспользовались и жители Долгодеревенского: не дожидаясь Радоницы, они отправились приводить в порядок могилы родных.

«Много машин, много людей. Все прибираются»,— поделилась Елизавета.

Немало людей сегодня и на челябинских погостах.

«На въезде на Успенское кладбище большая пробка»,— рассказала читатель ИА «Первое областное» Татьяна.

«На Радоницу не всегда удается съездить, поэтому мы с семьей обычно едем в выходные перед праздником. Погода в этом году хорошая, все просохло уже, уборка идет быстро. Прибираемся, украшаем цветами. Поминаем, конечно, много воспоминаний сразу»,— рассказала жительница Челябинска Анастасия.

Большинство тех, кто приехал на могилы родных сегодня, обязательно приедет и на Радоницу.

«В праздничный день прибираться не хочется. Хочется вспомнить человека, каким он был, почтить его память, помолиться за него»,— поделился Анатолий.

Напомним, Радоницу в этом году южноуральцы отметят во вторник, 21 апреля. Это первый день после Пасхи, когда церковь разрешает верующим поминать усопших. Муниципалитеты уже проводят обработку кладбищ от клещей.

Напомним, жителей Челябинска в праздничный день к кладбищам будут доставлять дополнительные автобусы. Въезд автомобилей на территории погостов ГАИ Челябинска запретила. Исключение сделано только для спецтранспорта.