Заявки на догазификацию подали уже 5 тыс. жителей Челябинской области

Собственникам нужно оплатить только часть работ

В Законодательном собрании Челябинской области прошло совещание по ускоренной догазификации населенных пунктов региона в рамках реализации апрельского послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Исполнить поручение главы государства необходимо до 1 января 2023 года. На федеральном уровне приняты все необходимые нормативные правовые акты — в частности, с 18 октября вступают в силу правила подключения к сетям газораспределения в рамках программы догазификации.

Напомним, что собственники частных домов вправе бесплатно провести газ до границ земельного участка. Для участия в программе необходимо, чтобы жилье располагалось в пределах газифицированного населенного пункта, а расстояние до магистральной трубы не должно превышать 200 метров. Внутридомовое оборудование и прокладку сетей по частной территории собственники оплачивают за свой счет. Расходы на строительство газопроводов берут на себя газорапределительные организации. Сбор заявок от южноуральцев на догазификацию домовладений продолжается.

«Количество поданных заявок растет. По результатам проведенной в текущем году оперативной инвентаризации состояния газоснабжения домов в газифицированных населенных пунктах, негазифицированных домовладений насчитывается 98 380 единиц, из них около 30 тысяч домовладений имеют возможность подключения к газовым сетям. Однако гражданами подано на подключение около пяти тысяч заявок», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Утвержденный пообъектный план-график социальной газификации размещен на сайте регионального Минстроя, он будет корректироваться с учетом сбора заявок.

Добавим, что жители Челябинской области могут получить единовременные выплаты в размере 60 тыс. рублей для покупки и установки внутридомового газового оборудования. Мера социальной поддержки действует с 1 июля этого года, она рассчитана на отдельные категории граждан. По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, заявление на выплаты подали 483 человека, из них право на поддержку подтверждено у 358 южноуральцев.