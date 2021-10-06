В Челябинской области 70 тысяч участков попадают под программу бесплатной газификации

Южноуральцы могут бесплатно провести газ до границ своего дома

В Челябинской области действует программа социальной газификации, в рамках которой газопроводы бесплатно строят до границ участков южноуральцев. Мера поддержки распространяется в уже газифицированных населенных пунктах, ею могут воспользоваться владельцы 70 тысяч участков. Список пополняется, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Проверить, газифицирован ли ваш населенный пункт, можно на сайте, там же — найти собственное домовладение. Далее необходимо подготовить заявку на догазификацию. Подать ее можно на этом же портале или на сайте госуслуг, сайтах и в офисах газораспределительных организаций, в МФЦ.

«Напомню, что работает программа адресной социальной помощи на покупку и установку внутридомового газового оборудования для одиноких пенсионеров, малообеспеченных многодетных семей и семей с детьми-инвалидами», — сообщил губернатор Алексей Текслер на своей странице в соцсети.

В Челябинской области уже подали более пяти тысяч заявок на догазификацию. Глава региона призвал жителей принять участие в программе.

Как бесплатно подвести газ к своему участку, читайте в инструкции на сайте ИА «Первое областное».