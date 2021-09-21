Инструкция: как безопасно пользоваться бытовым газом

Для того чтобы избежать взрывов, следует соблюдать ряд простых правил

С наступлением холодов жители Челябинской области начали активнее пользоваться бытовым газом. Вместе с тем увеличилось и количество утечек, причем как в многоквартирных домах, так и в частных. А утечки могут привести к взрывам и пожарам и, следовательно, к трагедиям. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска напомнило горожанам о том, что может привести к взрыву газа, каковы основные правила эксплуатации газовых приборов и что делать, если в помещении запахло газом.

Для того чтобы газовые приборы работали исправно, а пользоваться ими было безопасно, южноуральцам необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования со специализированной организацией, которая будет ремонтировать его и регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно газифицировать дома или квартиры, переставлять или заменять газовые приборы, пользоваться неисправными газовыми плитами, применять открытый огонь для обнаружения утечки газа, использовать приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности, хранить в домах и квартирах баллоны со сжиженным газом — все это может привести к взрыву и пожару.







Кроме того, не стоит использовать газовые плиты для обогрева помещений. Допускать детей к пользованию газом следует только под присмотром взрослых.

Для того чтобы избежать трагедий, следует соблюдать простые правила эксплуатации газовых приборов:

не оставлять работающие газовые плиты без внимания и следить, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло;

перед включением плиты нужно сначала зажечь огонь, затем поднести его к конфорке и после этого открыть кран на газовом приборе;

помещение, где установлено газовое оборудование, следует регулярно проветривать;

мебель должна располагаться на расстоянии более 20 сантиметров от газовых приборов.

Но что делать, если в доме или квартире все-таки появился запах газа?

«Необходимо перекрыть кран подачи газа на газопроводе и открыть окна или форточку для проветривания помещения; немедленно сообщить об утечке газа в газовую службу. В загазованном помещении нельзя включать и выключать электроприборы. Не допускать образования искры или огня. До прибытия специалистов аварийной газовой службы нужно организовать охрану загазованного помещения», — рекомендуют эксперты.

Телефон аварийно-спасательной газовой службы — 04 со стационарного и 104 с мобильного телефона. В случае возникновения пожара следует звонить в МЧС по номеру 01 со стационарного или 101 и 112 с мобильного.