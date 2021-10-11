Челябинцы могут получить выплату для покупки и установки внутридомового газового оборудования

Мера социальной поддержки рассчитана на отдельные категории жителей

Жители Челябинска могут получить выплату для приобретения и установки внутридомового газового оборудования. Поддержкой могут воспользоваться одиноко проживающие пенсионеры, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами при соблюдении определенных требований к уровню дохода, сообщили в мэрии.

Получить средства могут:

— одиноко проживающие собственники жилых помещений, которые получают пенсии. Женщины должны достичь возраста 55 лет, мужчины — 60 лет;

— семьи, являющиеся многодетными в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на человека;

— семьи с детьми-инвалидами с доходом на человека, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума.

«Дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 60 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Для постановки на учет необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

сведения о праве собственности на жилое помещение;

справки о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства в жилом помещении, подлежащем газификации;

технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, выданные газораспределительной организацией (предоставляются заявителем);

документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина в случае подачи заявления от имени гражданина его представителем.

Адреса комплексных центров, куда можно обратиться за оформлением социальной поддержки:

Калининский район — ул. Каслинская, 25 (телефон 791-59-54);

Курчатовский район — ул. Островского, 30 (телефон 225-23-60);

Ленинский район — ул. Трубников, 59 (телефон 256-30-73);

Металлургический район — ул. Коммунистическая, 8а (телефон 735-71-47);

Советский район — ул. Плеханова, 43б (телефон 261-86-46);

Тракторозаводский район — ул. 1-й Пятилетки, 43 (телефон 730-55-86);

Центральный район — ул. Лесопарковая, 13 (телефон 232-08-69).