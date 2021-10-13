Жители Челябинской области начали получать соцвыплаты на бесплатную газификацию

Помощь перечислили 31 жителю региона

В Челябинской области с 1 июля действует дополнительная мера социальной поддержки в связи с установкой внутридомового газового оборудования. Южноуральцам компенсируют затраты на его покупку и установку, но не более 60 тысяч рублей. На сегодня выплаты направили 31 человеку, сообщили в региональном Минсоце.

Данную выплату могут получить многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.

У 73-летней жительницы Кунашакского района Мавжиды Юсуповой третья группа инвалидности, ей необходимо отапливать большой дом. В конце сентября в ее дом пришел газ.

«Раньше топили дровами, покупали по три машины в год. А ведь их еще нужно перетаскать. В холодное время дом за ночь остывал, его постоянно приходилось подтапливать. Готовили на баллонном газу, баллонов также привозили не один и не два. Сейчас — красота. В доме стало теплее и даже уютнее. Очень много забот с плеч сразу свалилось», — поделилась Мавжида Юсупова.

Чтобы оформить единовременную социальную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет. Выплату предоставляют после завершения установки внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Напомним, для того чтобы получить выплату, необходимо предоставить пакет документов и входить в определенную категорию.

Кроме того, существует программа газификации, которая предполагает бесплатное подведение сетей до границ земельного участка. Как ею воспользоваться, читайте в инструкции.