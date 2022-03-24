Вечером, 24 марта, в Ашинском районе на трассе М-5 образовалась большая пробка из-за аварии двух большегрузов. Один из водителей получил телесные повреждения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«В 18:20, по предварительным данным, на 1591-м километре трассы М-5, 40-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком. Водитель получил телесные повреждения. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили в ведомости.
Напомним, что в Озерске водитель-бесправник устроил ДТП с пострадавшими. Мужчина выехал на полосу встречного движения.