В Челябинской области на трассе М-5 образовалась пробка из-за аварии двух большегрузов

Один из водителей получил телесные повреждения

«В 18:20, по предварительным данным, на 1591-м километре трассы М-5, 40-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком. Водитель получил телесные повреждения. На месте работают сотрудники полиции»,

— сообщили в ведомости.