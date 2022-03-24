Вечером, 24 марта, в Ашинском районе на трассе М-5 образовалась большая пробка из-за аварии двух большегрузов. Один из водителей получил телесные повреждения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
«В 18:20, по предварительным данным, на 1591-м километре трассы М-5, 40-летний водитель большегруза не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении грузовиком. Водитель получил телесные повреждения. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили в ведомости.
Напомним, что в Озерске водитель-бесправник устроил ДТП с пострадавшими. Мужчина выехал на полосу встречного движения.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города