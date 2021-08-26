В Челябинской области полностью погашена задолженность по заработной плате

Последний раз показатель снижался в марте

В августе 2021 года в Челябинской области полностью погашена суммарная задолженность организаций по заработной плате работников, сообщает Челябинскстат.

Последний раз долг по зарплате в регионе снижался в марте. Тогда показатель сократился по отношению к апрелю на 51,9% — почти с 5 млн рублей до 2,4 млн рублей. С апреля по август задолженность не изменялась. Зарплату в объеме 2,4 млн рублей не получали 60 специалистов сферы добычи полезных ископаемых в Увельском районе.

В 2021 году самая высокая задолженность в Челябинской области зафиксирована в январе — 7,4 млн рублей. В следующие месяцы показатель снижался.





