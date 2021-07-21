Зарплаты в Челябинской области за год выросли на 6%

В среднем жители региона получают 47 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата на крупных и средних предприятиях Челябинской области составила в мае 47,2 тыс. рублей. Это на 6,3% больше, чем в мае 2020 года, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона.

Самые высокие зарплаты получают ученые и технические специалисты. В среднем они зарабатывают 72,7 тыс. рублей. Профессионалы в области связи и информации получают в среднем по 60 тыс. рублей. В отрасли добычи полезных ископаемых зарплаты также выше среднего — около 52 тыс. рублей. Быстрее всего в 2021 году растут доходы у работников сферы транспортировки и хранения (51,8 тыс. рублей, +21,3% за год).

Как показал анализ, зарплаты на крупных и средних предприятиях Челябинской области растут быстрее темпов инфляции. За год они увеличились на 6,3%, а инфляция — на 5,3%.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей поручил руководителям компаний проиндексировать зарплаты сотрудников. Рост доходов людей должен превысить инфляцию. По итогам прошлого года среднемесячная зарплата в реальном выражении, с учетом инфляции, увеличилась на 1,7%.