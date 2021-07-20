Еще 299 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 20 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 299 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 71 тысяча 409 человек. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне скончались 14 пациентов, все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 тысячи 251 пациент с коронавирусом.

На лечении остаются 4375 человек. С начала пандемии болезнь победили 63 тысячи 740 южноуральцев. Накануне днем из ковидных больниц выписали 154 пациента.

Между тем в регионе идет активная вакцинация населения от коронавируса. На днях Челябинская область получила более 45 тысяч доз «Спутника V». Вакцину уже развозят по медицинским учреждениям региона.

Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.