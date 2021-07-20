Депутат Законодательного собрания Челябинской области, член Регионального политического совета Владимир Павлов подал документы на выдвижение в Госдуму от партии «Единая Россия» по 189-му, Челябинскому одномандатному округу. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.
Владимир Павлов является действующим депутатом, заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области VII созыва. Он курирует деятельность комитета Заксобрания по аграрной политике. С 2008 года является членом партии «Единая Россия».
Кроме того, от «Единой России» по 192-му, Магнитогорскому одномандатному округу выдвинулся Виталий Бахметьев, который с 2016 года является депутатом Госдумы VII созыва. Уроженец Магнитогорска на протяжении года — с 2015-го по 2016-й — являлся главой родного города, ранее был депутатом Магнитогорского городского собрания депутатов.
Накануне, 19 июля, документы подали кандидаты в Госдуму от региональной коммунистической партии и партии «Справедливая Россия».
Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.