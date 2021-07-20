Зампредседателя Заксобрания Челябинской области выдвинулся на выборы депутатов Госдумы

Владимир Павлов подал документы по Челябинскому одномандатному округу

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, член Регионального политического совета Владимир Павлов подал документы на выдвижение в Госдуму от партии «Единая Россия» по 189-му, Челябинскому одномандатному округу. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.

Владимир Павлов является действующим депутатом, заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области VII созыва. Он курирует деятельность комитета Заксобрания по аграрной политике. С 2008 года является членом партии «Единая Россия».

Кроме того, от «Единой России» по 192-му, Магнитогорскому одномандатному округу выдвинулся Виталий Бахметьев, который с 2016 года является депутатом Госдумы VII созыва. Уроженец Магнитогорска на протяжении года — с 2015-го по 2016-й — являлся главой родного города, ранее был депутатом Магнитогорского городского собрания депутатов.

Накануне, 19 июля, документы подали кандидаты в Госдуму от региональной коммунистической партии и партии «Справедливая Россия».

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.