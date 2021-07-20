Алексей Текслер поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Традиционно в этот день в мечети проходит праздничная молитва

Сегодня, 20 июля, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев — приверженцев ислама и отметил, что это день, когда верующие приближаются к Всевышнему через обряды и искренние молитвы.

«Курбан-байрам возвращает нас к истокам веры и напоминает о вечных ценностях — милосердии, бескорыстии, чистоте помыслов, ответственности за близких людей, уважении к окружающим. На Южном Урале традиции ислама издавна являются неотъемлемой частью региональной культуры»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал мусульманам Челябинской области бережно хранить свое культурное наследие, жить в гармонии с собой и миром, счастья, достатка, любви и взаимопонимания в семьях.

«Да будет благословен ваш праздник!»— поздравил глава региона.

Глава Челябинска Наталья Котова также поздравила мусульман и отметила, что Челябинск является домом для представителей разных народов и конфессий, которые взаимно обогащают друг друга, привнося все самое лучшее в культуры соседей.

«Пусть гуманистические ценности ислама и впредь служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства и согласия между народами нашего города, способствуют сохранению мира и согласия в обществе»,— пожелала Наталья Котова.

Также мэр Челябинска пожелала счастья, удачи и успехов во всех добрых начинаниях и делах.

Приверженцы ислама отмечают Курбан-байрам в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Традиционно в этот день мусульмане совершают полное омовение и надевают праздничную одежду, в мечети совершается праздничная молитва, после которой те, кто имеет возможность, приносят жертву.