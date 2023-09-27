Замгубернатора Челябинской области рассказал о решении проблем аграриев при уборке урожая

Сложности в работе помогает преодолевать федеральное правительство

В нынешнем сезоне сельхозпроизводители Челябинской области столкнулись сразу с несколькими проблемами. После повышения ключевой ставки банки прекратили действие программ льготного кредитования. Заемные средства аграриям особенно нужны во время уборочной кампании. Вместе с этим подорожало дизельное топливо, появился его дефицит. Эти проблемы решают на федеральном уровне, рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков во время Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО. Несмотря на сложности, аграрии региона собрали уже 51% урожая от плана — 1 млн 125 тысяч тонн.

«Льготное кредитование под 5% сегодня очень важно. Когда собирают урожай, кредитуются крупные элеваторы, которые закупают на кредитные средства продукцию сельхозпроизводителей. Кредиты нужны и тем, кто занимается уборкой урожая. Правительство России выделило 45 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование. Банки уже на этой неделе возобновят льготное кредитование», — отмечает Сергей Сушков.

Вторая проблема — рост цен на дизельное топливо и его дефицит. В центральной части России солярки не хватает даже по высокой стоимости. Минсельхоз Челябинской области называл причины — повышение отпускных цен на эту продукцию на международно-сырьевой бирже и плановые ремонты сразу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Для стабилизации ситуации правительство РФ приняло знаковое решение о запрете экспорта дизтоплива.

«Мы закупаемся топливом раньше, потому что уборка у нас позже. Пока что нам хватает дизеля. Но очевидно, что нам нужен будет еще большой объем топлива — 15—17 тысяч тонн, потому что мы прошли только середину уборки. Соответственно, после решения правительства России ждем увеличения объема оптовых поставок в регион и снижения цены», — комментирует Сергей Сушков.

Что касается прорастания зерна, это не должно серьезно повлиять на продовольственную безопасность. По словам замгубернатора, 500 тысяч тонн собрали, пока зерно не начало прорастать на корню. Кроме того, есть почти 700 тысяч тонн зерна с прошлого года. На продовольственные цели требуется 600 тысяч тонн. Фуражным зерном — это в том числе проросшее — кормят сельскохозяйственных птиц и животных. Для части аграриев выгодно, что оно в избытке. Однако уже разрабатываются меры поддержки сельхозпроизводителей, которые пострадают от такой аномалии. В Челябинской области планируется собрать 2 млн тонн зерна.