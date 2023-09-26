Уральские аграрии собрали более половины урожая зерновых

Владимир Якушев заострил внимание на росте цен на топливо

В полпредстве Уральского федерального округа Владимир Якушев и главные федеральные инспекторы обсудили ход уборочной кампании. На сегодняшний день аграрии уральских регионов убрали более половины урожая. Владимир Якушев рассказал о мерах, которые приняли власти для решения актуальных проблем для сельхозтоваропроизводителей.

«На старте уборочной кампании аграрии Уральского федерального округа, как и их коллеги из других регионов, столкнулись со сложностями при закупках дизельного топлива. Правительство России оперативно приняло меры, направленные на поддержку агросектора. Вопрос находится на строгом контроле со стороны федеральных и региональных властей», — акцентировал внимание полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Полпред имеет в виду запрет на экспорт топлива, который ввели в правительстве РФ. Добавляет проблем аграриям и погода. Так, в Челябинской области фермеры и крупные сельхозтоваропроизводители столкнулись с пшеничной аномалией: из-за продолжительных дождей зерно проросло в колосе.

Но, несмотря на трудности, на Урале в целом намолочено более 3,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 18,1 центнера с гектара.

Продолжается уборка овощей. Картофель убран с 40 процентов площадей, накопано почти 300 тысяч тонн клубнеплода. К этому времени озимыми засеяно уже почти 70 процентов площадей.