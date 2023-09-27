В Челябинск на межрегиональную выставку приехали сельхозпроизводители УрФО

Аграрии презентуют свои достижения и обсуждают развитие отрасли

В челябинском конгресс-холле «Таганай» 27 сентября открылась 11-я Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Продукты питания, сельхозтехнику и оборудование презентуют компании из всех регионов УрФО, а также аграрии из Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Гостей ждет насыщенная деловая программа. Выставка будет работать в течение трех дней, сообщает корреспондент информагентства «Первое областное».

Масштабное мероприятие позволит аграриям обменяться опытом, получить новые знания, улучшить показатели работы. По словам полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, эта агропромышленная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса всего Уральского федерального округа.

«Выставка — это не только демонстрация продукции и техники, но и насыщенная деловая программа, которая предоставит возможность участникам обсудить отраслевые проблемы, установить новые долгосрочные контакты и обменяться лучшими практиками», — подчеркивает полпред.

В рамках межрегиональной выставки уже состоялась пленарная дискуссия, где рассмотрели перспективы развития отрасли. В частности, увеличение объемов экспорта продукции сельского хозяйства и расширение числа стран для поставок. На торгово-закупочной сессии аграрии и представители крупнейших торговых сетей обсудили совместную работу. Отмечается, что федеральные ретейлеры увеличивают закуп продукции у местных аграриев. Кроме того, деловая программа включает обучающие семинары, практические сессии и научно-практическую конференцию. В заключительный день выставки ее посетят полпред Владимир Якушев и губернаторы всех уральских регионов.

«Эта выставка уже традиционное мероприятие. В этом году мы искренне рады приветствовать ее на южноуральской земле. Здесь собрались представители агропромышленного комплекса Уральского федерального округа и смежных отраслей. Они будут делиться опытом, новыми решениями, искать новые пути развития. Это прекрасная площадка для плодотворной работы, для дальнейшего развития этого сектора экономики, который в нашей области очень развит, не хуже промышленности. Мы являемся лидерами по многим отраслям в области сельского хозяйства. Но нет предела совершенству, поэтому будем развиваться дальше», — отмечает председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

11-я Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО — это не только деловое мероприятие. Горожане могут купить и продегустировать выпечку, сладости, сыры, мед, молочную, мясную и рыбную продукцию, различные напитки и многое другое. На выбор — десятки производителей с местным колоритом. Ярмарка работает как возле конгресс-холла, так и в самом здании. В «Таганае» регионы УрФО презентуют себя на эффектных стендах, заодно рассказывая о своих потенциале и возможностях.

«Специфика выставки в том, что на ней присутствуют все регионы Уральского федерального округа. Это мероприятие подготовлено по поручению полпреда Владимира Якушева. Он будет проводить совещание по развитию агропромышленного комплекса. Есть важные, актуальные вопросы, которые требуется обсудить – серьезное переувлажнение, поздняя уборка урожая, тактика сбора, технические сложности, заготовка семян. Увеличиваем господдержку по приобретению сушильного оборудования, средств, чтобы заходить в поле при любой погоде, систем точного земледелия. Здесь собираются специалисты, в том числе, федерального уровня. Они сформулируют идеи и предложения для сельхозтоваропроизводителей. Выставка проводится в центре города, поэтому жители смогут прийти и ознакомиться с достижениями агропрома»,— отмечает Сергей Сушков.



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