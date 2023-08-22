В Челябинской области аграриям предстоит собрать почти 2 млн тонн зерна

В лидерах по урожайности пока находятся районы в северной части региона

В сельском хозяйстве Южного Урала наступила пора уборки яровых зерновых культур. Как сообщили в региональном Минсельхозе, на данный момент аграрии убрали только десятую часть нового урожая, а всего предстоит собрать 1,96 млн тонн зерна. С использованием новой техники, на которую потратили 2 млрд рублей, дело пойдет быстрее. Также обозначились первые лидеры по урожайности зерновых и зернобобовых культур.

«Обмолотили первые 150 тысяч гектаров зерновых, собрали 215 тысяч тонн зерна. Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь — приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур», — отметил первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

Специалисты отрасли отмечают, что нынешнее лето было тревожным: три периода с аномально высокими температурами помешали достичь высоких показателей урожайности на сборе озимых и зерновых первого сева. По урожайности в лидерах находится Сосновский район, где убирают по 25,9 центнера с гектара. По данным сводки Минсельхоза области, на втором месте находится Каслинский район (24,2 центнера с гектара), а замыкает тройку лидеров Чебаркульский район с 22,5 ц/га. Далее следуют Аргаяшский и Красноармейский районы, где собирают по 19 центнеров с одного гектара посевов.

Южные районы области могут «отыграться» на зерновых второго и третьего сроков сева. Эти посевы были обильно политы дождями. Например, в Нагайбакском районе уже собирают более 25 центнеров с гектара этого урожая. Кстати, жаркая погода позволила начать уборочную кампанию примерно на 10 дней раньше обычного.

Губернатор Алексей Текслер во время недавнего визита в Красноармейский район поручил подчиненным разработать комплексную программу развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян. В первую очередь регион должен самостоятельно закрывать все вопросы по картофелю.