Высокую кредитоспособность Челябинской области подтвердили федеральные эксперты

На бюджетную стабильность региона не повлияет возможный рост долга

Челябинская область сохраняет высокую кредитоспособность. Региону присвоили рейтинг АА (RU) и прогноз «Стабильный», сообщает российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Оценка экспертов связана с умеренно низким уровнем долговой нагрузки при незначительных рисках рефинансирования обязательств. Отмечаются также высокая операционная эффективность бюджета и гибкость бюджетных расходов.

«Оценка бюджетного профиля региона определяется агентством как сильная. Бюджетное прогнозирование зачастую консервативно, поскольку значительную часть доходов формируют поступления от высоковолатильных отраслей. При этом фактический дефицит бюджета часто оказывается существенно ниже планируемых показателей, а случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют», — сказано в официальном пресс-релизе АКРА.

Аналитики оценили долговой профиль Челябинской области как очень сильный. График погашения обязательств плавный, нет пиковых выплат. В целом платежи необременительны для бюджета. Фактов неисполнения долговых обязательств не зафиксировано, подчеркивает агентство.

Челябинская область не нуждается в коммерческих или краткосрочных казначейских кредитах. Текущие расходы покрываются за счет текущих доходов, без привлечения займов. При этом накопленной ликвидности достаточно для финансирования возможных потребностей бюджета.

По данным АКРА, возможное использование льготных федеральных кредитов для развития инфраструктуры способно увеличить долговую нагрузку на областной бюджет. Но даже в этом случае соотношение долговых обязательств и текущих расходов будет соответствовать умеренно низкому уровню нагрузки, считают в агентстве.

«Свежие оценки ключевых показателей региона говорят о том, что аналитики, как и прежде, видят нас крепким и надежным заемщиком, способным исполнять свои обязательства даже в случае роста долговой нагрузки при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Причем эти оценки не разовые, они стабильны на протяжении пяти лет. И в среднесрочной перспективе, ближайшие год-полтора, аналитики также прогнозируют высокую долю вероятности сохранения присвоенных ими рейтингов и прогнозов», — поясняет министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

АКРА использовало для исследования кредитоспособности Челябинской области данные Минфина РФ, Росстата и ФНС, а также закон о региональном бюджете. Аналитики оценивают кредитный рейтинг региона с декабря 2017 года. С конца 2019-го сохраняется уровень АА (RU) и прогноз «Стабильный». К наивысшей оценке агентства Челябинская область находится совсем близко.

Добавим, что министерство финансов России оценивало долговую устойчивость регионов в 2023 году. Челябинская область вошла в группу субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости. Это значит, что у Южного Урала низкая закредитованность, есть возможности погашать и обслуживать имеющиеся кредиты без риска для выполнения бюджетных обязательств.