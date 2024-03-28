Поступления в бюджет Челябинской области выросли на 22% за год

Бюджет-2023 исполнен с профицитом 6,4 миллиарда рублей

Для Челябинской области 2023 год стал финансово стабильным и крайне благоприятным с точки зрения ее доходных возможностей. По итогам прошлого года бюджет исполнен с профицитом 6,4 миллиарда рублей, поступления в региональную казну выросли на 22,1%, сообщает Минфин Челябинской области.

«В целом доходы областного бюджета за 2023 год составили 285,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом они выросли на 13%. При этом за последние пять лет, по сравнению с 2018 годом, они выросли на 116,8 миллиарда рублей, или почти в 1,7 раза. Более 80% этой суммы область заработала сама — собственные налоговые и неналоговые поступления региона составили 239 миллиардов рублей», — следует из доклада регионального Минфина по итогам 2023 года.

По сравнению с прошлым годом доходы выросли на 22,1%, что обусловлено, в первую очередь, увеличением поступлений налога на прибыль организаций на 43,5%, НДФЛ — на 12,3%, акцизов — на 9,9%, налога на имущество организаций — на 2,7% и УСН — на 10%. За последние пять лет собственные доходы областного бюджета выросли почти на 100 миллиардов рублей, или в 1,7 раза, по сравнению с 2018 годом.

В связи с динамичным развитием предприятий налог на прибыль увеличился за год в 1,4 раза — на 32,8 миллиарда рублей. За последние пять лет данный налог вырос на 53,2 миллиарда рублей, или почти в два раза по сравнению с 2018 годом.

В течение прошлого года Челябинская область дополнительно, то есть сверх первоначально распределенных средств, получила 2,6 миллиарда рублей, в том числе за счет активной работы региона с федеральными органами власти.

«За период с 2019 по 2023 годы из федерального бюджета в бюджет Челябинской области поступило 270,8 миллиарда рублей, в том числе дополнительно, сверх первоначально распределенных на соответствующие годы средств, — 67,4 миллиарда рублей», — говорится в отчете.

Подводя общий баланс за 2023 год, отметим, что по факту региональный бюджет исполнен с профицитом в объеме 6,4 миллиарда рублей, тогда как изначально прогнозировался дефицит в 71,8 миллиарда рублей.

Челябинская область продемонстрировала рост уровня бюджетной обеспеченности. Регион впервые попал в число субъектов, где уровень обеспеченности финансовыми ресурсами на одного жителя оказался выше среднего по стране, что говорит о стабильном росте доходного потенциала области и устойчивости ее бюджетной системы. Всего в России таких регионов 21.

Государственный долг Челябинской области по итогам 2023 года составил 52,7 миллиарда рублей, или 22% по отношению к собственным доходам областного бюджета. В основном он представлен льготными бюджетными кредитами.

Коммерческий долг области минимален — 2,3% от собственных доходов. Расходы на обслуживание госдолга в 2023 году составили менее 1% от общего объема всех расходных обязательств области. Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2024 года отсутствует.