Владимир Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Инициатива поможет повышению качества жизни россиян

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о необходимости списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Это позволит снизить долговую нагрузку. Субъекты РФ смогут сэкономить до 200 миллионов рублей ежегодно с 2025 года до 2028 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов. Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Это позволит регионам сэкономить до 200 миллионов рублей ежегодно с 2025 года до 2028 года. Эти сэкономленные средства должны быть, что называется, окрашены и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты»,— подчеркнул глава государства.





Регионы России активно используют эффективные инфраструктурные кредиты, появившиеся в 2021 году. Сначала объем программы составлял 500 миллиардов рублей, а потом был расширена до 1 триллиона рублей. С 2025-го будет наращиваться портфель кредитов как минимум на 250 миллиардов рублей ежегодно. Инфраструктурные кредиты выдаются под 3% годовых на срок до 15 лет.

Президент отметил, что долги по ним не подлежат списанию. Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по инфраструктурным кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов через кредитование. То есть программа инфраструктурного кредитования вводится на постоянной основе, пояснил Владимир Путин.

Президент отметил, что к 2030 году регионы РФ должны стать экономически более самодостаточными. «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», — сказал Владимир Путин.