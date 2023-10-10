Челябинская область вошла в группу регионов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости

Федеральный Минфин подтвердил финансовую стабильность Южного Урала

Долговую устойчивость регионов РФ в 2023 году оценило министерство финансов страны. Эксперты составили своеобразный рейтинг. Челябинская область вошла в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Это значит, что у Южного Урала низкая закредитованность, есть возможности погашать и обслуживать имеющиеся кредиты без риска для выполнения бюджетных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

«Челябинская область предпочитает не брать дорогие коммерческие займы, которые могут отразиться на финансовой устойчивости бюджета. Благо нам удается справляться собственными силами в решении не только текущих задач, но вопросов развития, и для таких кредитов нет острой необходимости. А там, где требуются значительные ресурсы, в том числе для запуска крупных проектов, регион использует льготное федеральное финансирование, которое гораздо привлекательнее по условиям обслуживания и возврата», — комментирует министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По данным регионального Минфина, банковские кредиты для нужд бюджета последний раз брали в 2016 году. В 2020-м Челябинская область выпускала облигации. Больше коммерческие займы не привлекаются.

Долговую устойчивость регионов страны Минфин России оценивает с 2019 года. Эксперты учитывают объем государственного долга субъекта Федерации по отношению к собственным доходам, долю его расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов, годовую сумму платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам. Регионы делятся на группы с высоким, средним и низким уровнем долговой устойчивости.



Челябинская область уже пять лет показывает сдержанную долговую политику, подтверждает финансовую стабильность и низкий уровень рисков для своего бюджета. Регион ни разу не выходил из группы лидеров.



Ранее российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU) со стабильным прогнозом. Высокая кредитоспособность и низкие бюджетные риски региона отмечаются не только сейчас, но и в среднесрочной перспективе.