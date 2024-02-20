Госдума дала гражданам право на самозапрет получения кредитов и займов

Законопроект вступает в силу с 1 марта 2025 года

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу ими потребительских кредитов или займов. Решение опубликовано на сайте Государственной думы РФ.

Документ разработан для защиты граждан от мошенничества. Любой гражданин сможет установить запрет на выдачу ему потребительских кредитов или займов, а также снять его. Но это право не будет распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, образовательные кредиты с господдержкой.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для установления запрета физлицо сможет бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или сайт «Госуслуги».

Для установления запрета потребуется только предоставить ИНН: он должен быть указан в поданном заявлении наряду с другими сведениями и использоваться для проверки его соответствия сведениям из госинформсистемы ФНС России. Запрет начнет действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. Снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.

В России 74% жителей поддерживают самозапрет на выдачу кредитов, а 45% россиян готовы оформить ограничения юридически после вступления в силу законопроекта, ранее сообщали аналитики SuperJob.