Возле шершневской плотины в Челябинске уберут кольцевое движение

К реконструкции дорожной развязки планируют приступить уже в этом году

Администрация Челябинска вынесла на публичные слушания проект реконструкции дорожной развязки в поселке Шершни, перед плотиной водохранилища. Планируется убрать кольцевое движение, построить дополнительные участки дороги и расширить улицу Лыжных Батальонов. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Публичные слушания назначены на 27 апреля. В челябинском Доме архитектора рассмотрят документацию по планировке территории в Шершнях. Это необходимо для дальнейшего проектирования новой развязки. Ее параметры в пояснительной записке не прописаны. Указано лишь, что предусмотрен снос двухэтажного контрольно-пропускного пункта полиции «Плотина».





Такой будет новая развязка возле шершневской плотины; проектная документация

Как рассказал ИА «Первое областное» проектировщик Дамир Тагиров, дорожные кольцо и знаки, определяющие приоритет движения, серьезно мешают быстрому проезду. Особенно с учетом интенсивного жилищного строительства в поселке Западном. На участке возле плотины в рамках реконструкции развязки появится светофор.

«В Шершнях будет серьезный транспортный узел. Мы верно просчитали транспортный поток — до 6 тысяч машин в час. Большие заторы в восемь утра, шесть вечера. Светофор максимально разгрузит участок. Улицу Лыжных Батальонов расширят до четырех полос в сторону Западного. Будет новая автобусная остановка. Строительство планируют начать уже в этом году. Подробности появятся ближе к публичным слушаниям»,— сообщил ИА «Первое областное» Дамир Тагиров.





Сейчас дорожная развязка у Шершневского водохранилища кольцевая и без светофора; скриншот из сервиса «Яндекс Карты»

В Шершнях реализуют еще один крупный дорожный проект. В ближайшие годы улицу Братьев Кашириных продлят от улицы Академика Королева и соединят с улицей Лыжных Батальонов, которая проходит рядом с Шершневским водохранилищем. Новая дорога станет фактически дублером узкой улицы Гостевой в Шершнях. Она ускорит проезд к микрорайонам в поселке Западном и к спортивному комплексу с лыжероллерной трассой возле Карпового пруда. Проектированием участка занимается компания «Пирс» из Ростова-на-Дону.

Документацию разработала строительная компания «Высота». Ее владелец — Максим Яцун, сын бывшего руководителя челябинского отделения партии «Родина» и несостоявшегося кандидата в президенты РФ Андрея Яцуна. Дамир Тагиров — главный архитектор «Высоты». Инициатором обсуждения проекта реконструкции Шершневского кольца выступает «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» (ООО «Челябинскдортранспроект»). Учредитель компании — дочь депутата областного Заксобрания Юрия Карликанова Юлия Александрова, директор — Виталий Передерий. Ранее фирма сделала проект расширения улицы Худякова. Она находится рядом с плотиной и в часы пик всегда загружена.